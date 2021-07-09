С днем ангела Давида 2021: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 9 июля, мужчины по имени Давид отмечают свой день ангела. В этот день православная церковь чтит память преподобного Давида Солунского – греческого святого, жившего в 6 веке.

Давид – имя древнееврейского происхождения, которое в переводе означает "возлюбленный", "любимый", "любимец". К именинам Давида OBOZREVATEL подготовил подборку смс, открыток, картинок и видео с поздравлениями.

Пусть у тебя всегда, Давид,

Все будет славно в жизни этой!

Знай, путь любой тебе открыт,

Тебя ждут только лишь победы!

С днем ангела!

***

Для тебе, Давиде, сьогодні теплі слова,

Компліменти, побажання, привітання,

Видео дня

Нехай все відмінно складеться в тебе,

Нехай дарує життя лише яскраві миті.

Нехай кожен день твій на свято перетвориться,

Нехай часто прилітає удачі птах,

Здоров'я міцного тобі, благополуччя, тепла,

Щоб казкою життя твоя було.

***

Давид означает "любимый",

Пусть крепнет удача твоя.

Успех, вправду неизмеримый,

Всегда окружает тебя!

С днем ангела!

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Вітаю з днем ангела Давида! Нехай життя дарує тобі побільше яскравих моментів і збудуться всі твої найсміливіші й найзаповітніші бажання! Хай у твоєму домі завжди панують щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди!

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С днем ангела тебя, Давид! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а твой ангел-хранитель никогда не покидает тебя.

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Прийми мої привітання з днем ангела! У цей світлий день хочу побажати найкращого, щоб у житті було якомога більше хороших емоцій, приємних моментів і постійного кругообігу позитивних подій. Щоб оточували тільки кохані, рідні, дорогі серцю люди та щоб у всьому допомагав і підтримував твій ангел-хранитель!

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.