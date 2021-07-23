С днем ангела Антона 2021: поздравления, картинки и открытки
В пятницу, 23 июля, мужчины по имени Антон отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь почитает память преподобного Антония Киево-Печерского – святого, который основал Киево-Печерский монастырь и именем которого названы Ближние (Антониевы) пещеры Киево-Печерской лавры и пещеры Троице-Ильинского монастыря в Чернигове.
Антоний (Антон) – имя латинского происхождения. По одной версии, оно является производным от названия древнеримского рода Антониев, по другой, – трактуется как "вступающий в бой", "готовый к бою". К именинам Антона OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, картинки, открытки и видео с пожеланиями.С днем ангела Антона: смс, стихи и проза
Хочу я тебе, Антоне, привітати,
І щастя великого тобі побажати,
У банку завжди мати мільйон,
Щоб у реальність мрії втілювати!
Здоров'я бажаю тобі, немов сталь,
Взаємного кохання та вірних друзів!
Тебе стороною нехай обходить печаль,
Щоб сонце світило в життя твоїм!
***
С днем ангела Антон!
Поздравляю я тебя!
Веселится пусть весь дом,
Все друзья и вся семья.
Пожелать хочу тебе,
Много счастья и любви.
И все планы, что создал,
Были осуществлены!
***
Хочемо сказати тобі, Антон,
Що виглядаєш на мільйон,
Бажаємо надалі таким залишитися,
У турботах життя не губитися!
З днем ангела!
***
Безвозвратно время мчится,
Не схватить его за хвост,
Пусть все лучшее случится,
Что в задумках набралось!
За тобой, Антон, удача
Пусть безудержно бежит,
И большие денег пачки
К тебе тянет, как магнит!
***
Любий Антон, вітаю тебе з днем ангела і щиро бажаю в цей радісний і чудовий день чудової природи навколо, доброго світу, гарних людей на шляху, вірних друзів, геніальних ідей, веселих витівок, креативного мислення і неймовірного щастя.
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Антон, поздравляю с днем ангела! Желаю всегда просыпаться с той ноги и в удивительном настроении, смело идти по жизни вперед и умело управлять своими возможностями!
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Вітаю Антона з днем ангела! Бажаю бути завжди там, де цінують і чекають, у хорошому місці в хороший час, бути в оточенні успішних людей і заряджатися їхнім позитивом. Нехай справи ладяться, робота робиться, а голова паморочиться тільки від успіху!
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Любий Антоне, з днем ангела! Бажаю тобі завжди бути душею компанії, веселуном і дуже позитивною людиною. Нехай посмішки і сміх супроводжують тебе по всій життєвій стежці!Картинки и открытки ко дню ангела Антона
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в народе отмечается Антоний Громоносец. О главных приметах праздника, а также о том, что можно и нельзя делать, читайте в нашем материале.
По материалам: pozdravok.ru.