С днем ангела Антона 2021: поздравления, картинки и открытки

В пятницу, 23 июля, мужчины по имени Антон отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь почитает память преподобного Антония Киево-Печерского – святого, который основал Киево-Печерский монастырь и именем которого названы Ближние (Антониевы) пещеры Киево-Печерской лавры и пещеры Троице-Ильинского монастыря в Чернигове.

Антоний (Антон) – имя латинского происхождения. По одной версии, оно является производным от названия древнеримского рода Антониев, по другой, – трактуется как "вступающий в бой", "готовый к бою". К именинам Антона OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, картинки, открытки и видео с пожеланиями.

Хочу я тебе, Антоне, привітати,

І щастя великого тобі побажати,

У банку завжди мати мільйон,

Видео дня

Щоб у реальність мрії втілювати!

Здоров'я бажаю тобі, немов сталь,

Взаємного кохання та вірних друзів!

Тебе стороною нехай обходить печаль,

Щоб сонце світило в життя твоїм!

***

С днем ангела Антон!

Поздравляю я тебя!

Веселится пусть весь дом,

Все друзья и вся семья.

Пожелать хочу тебе,

Много счастья и любви.

И все планы, что создал,

Были осуществлены!

***

Хочемо сказати тобі, Антон,

Що виглядаєш на мільйон,

Бажаємо надалі таким залишитися,

У турботах життя не губитися!

З днем ангела!

***

Безвозвратно время мчится,

Не схватить его за хвост,

Пусть все лучшее случится,

Что в задумках набралось!

За тобой, Антон, удача

Пусть безудержно бежит,

И большие денег пачки

К тебе тянет, как магнит!

***

Любий Антон, вітаю тебе з днем ангела і щиро бажаю в цей радісний і чудовий день чудової природи навколо, доброго світу, гарних людей на шляху, вірних друзів, геніальних ідей, веселих витівок, креативного мислення і неймовірного щастя.

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Антон, поздравляю с днем ангела! Желаю всегда просыпаться с той ноги и в удивительном настроении, смело идти по жизни вперед и умело управлять своими возможностями!

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Вітаю Антона з днем ангела! Бажаю бути завжди там, де цінують і чекають, у хорошому місці в хороший час, бути в оточенні успішних людей і заряджатися їхнім позитивом. Нехай справи ладяться, робота робиться, а голова паморочиться тільки від успіху!

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Любий Антоне, з днем ангела! Бажаю тобі завжди бути душею компанії, веселуном і дуже позитивною людиною. Нехай посмішки і сміх супроводжують тебе по всій життєвій стежці!

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в народе отмечается Антоний Громоносец. О главных приметах праздника, а также о том, что можно и нельзя делать, читайте в нашем материале.

По материалам: pozdravok.ru.