23 июля: праздник, приметы и именинники

23 июля по народному календарю празднуют день под названием Антоний Громоносец. В мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 23 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 23 июля: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

В православном календаре 23 июля – дата почитания святого Антония, который родился в 983 году недалеко от Чернигова, в городе Любече. Он был отшельником, а его его жизнь была полна трудов и молитв.

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В народе Антония прозвали Громоносцем, поскольку в этот день часто были грозы. Люди боялись их и наделяли особенными свойствами, считали орудием небесных сил – Бога, Ильи Пророка, Перуна, а человека, убитого громом, – счастливым праведником и грешником, в котором скрывался черт.

Кроме того, по грозе и частоте громовых раскатов раньше определяли погоду, размер улова рыбы или урожай.

Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC), после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел.

Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Пауков и бабочек почти не видно – на переменчивую погоду с дождем.

Много ряски на воде – к удачному году.

Гроза ночью – к хорошей погоде.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.

Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

С давних времен 23 июля было запрещено ругаться, ссориться, кричать и даже громко разговаривать, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Нельзя в этот день ходить в грязной одежде и стричь волосы, чтобы не заболеть и не укоротить свою судьбу.

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