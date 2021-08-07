С днем ангела Анны 2021: яркие поздравления, видео и открытки

В субботу, 7 августа, женщины по имени Анна отмечают свой день ангела. В эту дату православные отмечают Успение праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы.

Имя Анна (Ханна) в переводе с древнееврейского означает "благая, благосклонная", а также "милость Божья". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, видео и открыток.

З днем ангела тебе, Анюто,

Нехай вдається тобі все,

І життя нехай кожну хвилину

Лиш радість і добро несе!

Будь гарна завжди та рум'яна,

На серці хай щастя панує!

Нехай з небес свята Анна

Тебе від сліз і бід зберігає!

***

С Днем благочестивой Анны!

Видео дня

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид –

И Господь всегда хранит!

***

Хай супроводжує везіння

Тебе завжди у всіх ділах!

Бажаю вічного цвітіння,

Любові й радості в очах!

З днем ангела Анни!

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В День святой Анны от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

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Мила Анюто! Нехай в житті твоєму завжди буде щастя і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання у твоєму житті завжди буде взаємним і величезним, хай друзі будуть справжніми та вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти та справжньої віри. Вітаю з днем Святої Анни!

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа наступит последнее новолуние лета 2021 года. О том, как астрологи рекомендуют провести этот день, читайте в материале.

По материалам: pozdravok.ru.