С днем ангела Анны 2021: яркие поздравления, видео и открытки
В субботу, 7 августа, женщины по имени Анна отмечают свой день ангела. В эту дату православные отмечают Успение праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы.
Имя Анна (Ханна) в переводе с древнееврейского означает "благая, благосклонная", а также "милость Божья". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, видео и открыток.Поздравления с днем ангела Анны в стихах и прозе
З днем ангела тебе, Анюто,
Нехай вдається тобі все,
І життя нехай кожну хвилину
Лиш радість і добро несе!
Будь гарна завжди та рум'яна,
На серці хай щастя панує!
Нехай з небес свята Анна
Тебе від сліз і бід зберігає!
***
С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желания,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.
Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид –
И Господь всегда хранит!
***
Хай супроводжує везіння
Тебе завжди у всіх ділах!
Бажаю вічного цвітіння,
Любові й радості в очах!
З днем ангела Анни!
***
В День святой Анны от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
***
Мила Анюто! Нехай в житті твоєму завжди буде щастя і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання у твоєму житті завжди буде взаємним і величезним, хай друзі будуть справжніми та вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти та справжньої віри. Вітаю з днем Святої Анни!Открытки и картинки в день ангела Анны
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа наступит последнее новолуние лета 2021 года. О том, как астрологи рекомендуют провести этот день, читайте в материале.
По материалам: pozdravok.ru.