С днем ангела Анны 2021: поздравления, открытки и видео с пожеланиями

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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день ангела Анны

В пятницу, 25 июня, женщины по имени Анна отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросинии) Кашинской, жившей в 13-м веке.

Анна (Ханна) – имя древнееврейского происхождения, которое в переводе означает "благосклонность", "храбрость" и "сила". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует стихи, открытки и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Поздравления с днем ангела Анны: смс, стихи и проза

У Вас сьогодні свято – іменини!

Привітати з цим, Анна, Вас хочу!

З відвагою і з любов'ю Ви єдині,

Для Вас у Бога щастя попрошу!

***

Анечка, с днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Видео дня

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в дверь его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Добра, мила та справедлива

Анечка наша така красива.

У день іменин хочу їй побажати

В здоров'ї бути, оптимізм не втрачати.

Анечка наша до всіх дуже чемна

Щедра, світла і завжди приємна.

Будь же такою ти Анна завжди

Нехай же тебе не міняють роки.

***

Мила Анюто! Нехай в житті твоєму завжди буде щастя і всі святі оберігають тебе. Нехай любов завжди буде взаємною і величезною, друзі – справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри.

***

Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

***

Зі святом, з днем ангела Анни! Нехай святі оберігають від усього поганого, що може оточувати в житті. Бажаю достатку та світла в душі, щоб небеса дарували теплі моменти, а посмішка завжди жила на обличчі. Нехай Пресвята Богородиця подарує мир і благодать!

Открытки в день ангела Анны
Открытка в день ангела Анны
Картинка в день ангела Анны
Пожелания в день ангела Анны
Поздравление с днем ангела Анны
Видео ко дню ангела Анны

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По материалам: pozdravok.ru.

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