С днем ангела Анны 2021: поздравления, открытки и видео с пожеланиями
В пятницу, 25 июня, женщины по имени Анна отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросинии) Кашинской, жившей в 13-м веке.
Анна (Ханна) – имя древнееврейского происхождения, которое в переводе означает "благосклонность", "храбрость" и "сила". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует стихи, открытки и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с днем ангела Анны: смс, стихи и проза
У Вас сьогодні свято – іменини!
Привітати з цим, Анна, Вас хочу!
З відвагою і з любов'ю Ви єдині,
Для Вас у Бога щастя попрошу!
***
Анечка, с днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в дверь его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
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Добра, мила та справедлива
Анечка наша така красива.
У день іменин хочу їй побажати
В здоров'ї бути, оптимізм не втрачати.
Анечка наша до всіх дуже чемна
Щедра, світла і завжди приємна.
Будь же такою ти Анна завжди
Нехай же тебе не міняють роки.
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Мила Анюто! Нехай в житті твоєму завжди буде щастя і всі святі оберігають тебе. Нехай любов завжди буде взаємною і величезною, друзі – справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла яскрава зірка добра, щирості, чистоти і справжньої віри.
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Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
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Зі святом, з днем ангела Анни! Нехай святі оберігають від усього поганого, що може оточувати в житті. Бажаю достатку та світла в душі, щоб небеса дарували теплі моменти, а посмішка завжди жила на обличчі. Нехай Пресвята Богородиця подарує мир і благодать!Открытки в день ангела Анны
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По материалам: pozdravok.ru.