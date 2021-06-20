Названы 12 легких способов употреблять меньше калорий при похудении

Чтобы сбросить лишние килограммы, следует потреблять меньше калорий, чем расходует организм, либо повысить уровень физической активности и в то же время – потребность организма в калориях.

Существует несколько секретов, которые помогут есть меньше и сделать питание более здоровым, пишет Focus. Это означает не мучительный отказ от еды, а более сознательный подход к ней.

Чтобы не купить лишнего, следует перед походом в магазин слегка перекусить. Так вы сохраните ясность мышления и разнообразные вкусности не будут вас привлекать. Также полезно заранее составить список покупок, чтобы спокойно пройти мимо отдела со сладостями.

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Вечером накануне напряженного рабочего дня или в начале недели следует приготовить себе здоровую еду, чтобы не перекусывать чем-то вредным и чересчур калорийным. В качестве перекусов полезны, например, орехи или фрукты.

Когда вы хорошо пережевываете пищу, в ротовой полости вместе со слюной выделяются энзимы, которые способствуют расщеплению углеводов и жиров. А как только первые молекулы сахара и жира попадают в кровь, организм посылает в мозг сигнал о том, что он сыт. Если же глотать еду быстро и большими кусками, вы, наоборот, будете потреблять больше калорий.

Размер посуды, из которой мы пьем и едим, влияет на количество потребляемых еды и питья. Это доказал исследователь сферы потребления из США Брайан Уэнсинк. Из маленькой тарелки мы едим гораздо меньше, как и пьем из высокого и узкого бокала. Однако насыщение наступает все равно, так как сосуды были полными.

Еще более коварен размер упаковки: чем больше пачка, тем больше продуктов мы оттуда берем.

Простое, но эффективное правило: за полчаса до каждого из приемов пищи выпивать по пол-литра воды. Как показало исследование университета Бирмингема, благодаря этому испытуемые похудели на 4,3 кг за 12 недель без каких-либо диет.

Доказано, что калории в напитках, особенно безалкогольных, отвечают за значительную долю лишних килограммов.

Растительные волокна помогают худеть, дарят длительное чувство сытости, регулируют процесс пищеварения, полезны для флоры кишечника и стабилизируют уровень сахара в крови. Без них невозможно сбалансированное питание, они содержатся во многих не переработанных продуктах, таких как семена льна, бобовые, цельнозерновой хлеб, овсяные хлопья, орехи, ягоды, яблоки, сухофрукты.

Употребляя спиртное по вечерам, вы заставляете свой организм заниматься ночью переработкой алкоголя, откладывая обмен веществ на потом.

Кроме того, алкоголь чрезвычайно калориен, особенно коктейли и сладкие молочные напитки, содержащие большое количество сахара. Если вы не готовы полностью отказаться от выпивки, отдайте предпочтение менее калорийному белому вину, разбавленному газированной водой, сухому шампанскому или джин-тонику.

Небольшие перекусы между основными приемами пищи существенно повышают количество потребляемых калорий. Рекомендуется делать их в виде бутерброда из цельнозернового хлеба или батончика из мюсли. Если вам непременно нужно съесть что-то сладкое, постарайтесь и в этом случае найти наиболее здоровые альтернативы.

А тот, кто ест сидя за столом, во время перекуса съедает меньше еды. Что касается привычки есть лежа сладости по вечерам, от нее можно легко избавиться.

Исследование ученых из Цюриха показывает, что стресс ослабляет самоконтроль. Дыхательная гимнастика поможет справиться с проблемой: закройте глаза и медленно сделайте вдох и выдох десять раз. При этом во время вдоха важно выдвинуть вперед нижнюю часть живота. Такое естественное дыхание животом поможет расслабиться, а сконцентрированность на нем усиливает этот эффект. Резкий приступ голода исчезнет, а пищевое поведение станет более контролируемым.

Также полезно иметь при себе перекусы в виде мюсли с йогуртом, орехов, фруктов и злаков. Они содержат много магния, который способствует стрессоустойчивости.

Исследование университета Колорадо показало, что люди, которые страдают от недосыпания, не только сильнее испытывают чувство голода, но и больше едят, употребляя больше калорий.

Полноценный 7-8-часовой сон стабилизирует нервную систему и противодействует стрессовому голоду. Кроме того, при дефиците сна мышцы перерабатывают скорее белки, чем глюкозу, тогда как жировая ткань накапливает жир. Поэтому тот, кто спит больше, теряет во сне жир, а не мышцы.

Варка или запекание в духовке не требуют большого количества жира. Если же необходимо что-то пожарить, правильно выбирайте жир и контролируйте его количество. Сливочное масло и прочие животные жиры лучше заменить полезными растительными, такими как оливковое или рапсовое масло.

Уменьшить дозу жира помогут распылитель масла, а также сковорода с качественным антипригарным покрытием. Жира понадобится меньше, а продукты не будут прилипать и пригорать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы семь лучших продуктов для похудения. Диетологи рекомендуют есть их каждый день, поскольку они не только полезны, но и помогают терять вес безопасно.