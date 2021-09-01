С 1 сентября: лучшие поздравления с Днем знаний для детей и учителей

В среду, 1 сентября, в Украине традиционно отмечается День знаний, когда школы и вузы Украины начнут новый, 2021-2022 учебный год. Это праздник не только для детей, но и для их учителей.

По всей стране пройдут торжественные линейки, а темой первого урока будет 30-летие независимости Украины. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток и поздравлений к 1 сентября.

Тебе вітаю я з днем знань,

Тільки добрих побажань!

Попереду навчальний рік –

Хай відмінно пролетить!

***

Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря –

Главный праздник сентября.

Видео дня

Впереди – учебный год,

Вас уроков много ждет.

Мы "отлично" вам желаем

И с Днем знаний поздравляем!

***

Відкриває школа двері,

І дзвінок уже дзвенить.

Залишає каруселі,

В школу дітвора спішить.

Побажати хочу успіху

І в навчанні, і у справах

Більше радості та сміху,

Більше віри у дива.

Щоб навчання на "відмінно",

Щоб здоров'я – на ура!

І удачі без кордонів,

І безмежного добра!

В День знань ми Вас вітаємо,

І з повагою великою

Вам досягнень побажаємо

І подарувати квіти поспішаємо!

***

Учитель, с праздником! С Днем знаний!

В денек осенний сентября

Так хочется мне Вас поздравить,

Ведь класс и Вы – одна семья.

Пускай учебный год начнется,

Пусть только радость он несет,

А Ваше сердце не сдается –

Ликует, празднует, поет!

***

Бажаємо вам мудрості й терпіння,

Багато наполегливості й везіння.

Нехай діти в усьому вас завжди розуміють,

Під вашим крилом нехай таланти підростають.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения озвучили рекомендации по проведению "линеек" в школах 1 сентября. Само решение о проведении праздника будут принимать местные власти.

Также сообщалось, что в Чернигове могут отменить линейки 1 сентября – с соответствующим заявлением выступил мэр города Владислав Атрошенко.

По материалам: pozdravok.ru.