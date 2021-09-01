С 1 сентября: лучшие поздравления с Днем знаний для детей и учителей
В среду, 1 сентября, в Украине традиционно отмечается День знаний, когда школы и вузы Украины начнут новый, 2021-2022 учебный год. Это праздник не только для детей, но и для их учителей.
По всей стране пройдут торжественные линейки, а темой первого урока будет 30-летие независимости Украины. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток и поздравлений к 1 сентября.Поздравления с 1 сентября для детей
Тебе вітаю я з днем знань,
Тільки добрих побажань!
Попереду навчальний рік –
Хай відмінно пролетить!
***
Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря –
Главный праздник сентября.
Впереди – учебный год,
Вас уроков много ждет.
Мы "отлично" вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!
***
Відкриває школа двері,
І дзвінок уже дзвенить.
Залишає каруселі,
В школу дітвора спішить.
Побажати хочу успіху
І в навчанні, і у справах
Більше радості та сміху,
Більше віри у дива.
Щоб навчання на "відмінно",
Щоб здоров'я – на ура!
І удачі без кордонів,
І безмежного добра!
В День знань ми Вас вітаємо,
І з повагою великою
Вам досягнень побажаємо
І подарувати квіти поспішаємо!
***
Учитель, с праздником! С Днем знаний!
В денек осенний сентября
Так хочется мне Вас поздравить,
Ведь класс и Вы – одна семья.
Пускай учебный год начнется,
Пусть только радость он несет,
А Ваше сердце не сдается –
Ликует, празднует, поет!
***
Бажаємо вам мудрості й терпіння,
Багато наполегливості й везіння.
Нехай діти в усьому вас завжди розуміють,
Під вашим крилом нехай таланти підростають.Открытки и картинки к 1 сентября
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения озвучили рекомендации по проведению "линеек" в школах 1 сентября. Само решение о проведении праздника будут принимать местные власти.
Также сообщалось, что в Чернигове могут отменить линейки 1 сентября – с соответствующим заявлением выступил мэр города Владислав Атрошенко.
По материалам: pozdravok.ru.