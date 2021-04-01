С 1 апреля: шуточные поздравления, смс, розыгрыши, открытки и приколы

В четверг, 1 апреля, в мире отмечается День смеха, или День дурака. В этот праздник принято устраивать розыгрыши и подшучивать друг над другом.

Оригинальные поздравления, шутки, смс и открытки к 1 апреля – далее в подборке OBOZREVATEL.

С Днем смеха поздравляю,

Желаю не грустить,

Минутой смеха каждому

Желаю жизнь продлить.

Пусть звучат сегодня

Шутки, анекдоты,

Желаю вам смеяться

До слез и до икоты.

Желаю, чтоб День смеха

Позитив дарил,

Чтобы друг над другом

Каждый подшутил.

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Доехала нормально, целую. Твоя крыша.

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Уважаемый клиент! Ваш заказ "Плетка, наручники и кожаные стринги" курьер сегодня доставил до вашей квартиры, но, поскольку вас не было, заказ передали соседям. Спасибо за покупку.

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Уважаемый абонент! С вашего счета снято 200 гривен за зарядку телефона в ночное время. С уважением, ваш ЖЭК.

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Все знают, что смех нашу жизнь продлевает,

Он даже недуги порой исцеляет,

Так смейтесь же чаще, смейтесь вы громче,

Пусть каждый сегодня от сердца хохочет!

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Привет! Оказывается, по данным психиатров, каждый восьмой человек на планете – психически неуравновешенный! Семи подругам я уже позвонила, у них все нормально. Осталась только ты... Я переживаю!

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Добрый день! В связи с вашей любовью к длинным разговорам по телефону с первого числа вы переводитесь на новый тарифный план "Балабол". С уважением, ваш мобильный оператор.

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С Днем смеха. Будь ни мясо, ни рыба, ни олень, ни тюлень, а крутым, энергичным и позитивным человеком. Желаю, чтобы от сегодняшних приколов накачался пресс и чтобы вся твоя жизнь была полна веселья и юмора!

Налить в бутылку от "кока-колы" соевый соус и предложить попить друзьям (главное при этом – уточнить, нет ли у них аллергии на сою).

Вместо кремовой начинки добавить в печенье зубную пасту и предложить тем, кого хотите разыграть.

В упаковку из-под кошачьего или собачьего корма насыпать хлопья и на глазах у удивленных друзей "уплетать" лакомство.

Взять на время у кого-то животное – кота, хомяка, собаку, привести домой и сообщить, что он теперь будет здесь жить.

Купить "съедобных" насекомых (тараканов, червяков) и спрятать в любимое блюдо "жертвы" розыгрыша.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как появилась традиция разыгрывать 1 апреля, а также как отмечают День смеха в разных странах. По одной из версий, праздник тесно связан с обычаем проводов зимы.

По материалам: pozdravok.ru, greets.ru.