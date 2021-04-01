З 1 квітня: жартівливі привітання, смс, розіграші, листівки та приколи

У четвер, 1 квітня, в світі відзначається День сміху, або День дурня. У це свято прийнято влаштовувати розіграші та жартувати одне над одним.

Оригінальні привітання, жарти, смс та листівки до 1 квітня – далі в добірці OBOZREVATEL.

З Днем сміху вітаю,

Не сумувати бажаю,

Хвилиною сміху кожному

Бажаю життя продовжити.

Нехай звучать сьогодні

Жарти й анекдоти,

Бажаю вам реготати

До сліз і до гикавки.

Бажаю, щоб День сміху

Позитив дарував,

Щоб один над одним

Кожен жартував.

***

Доїхала нормально, цілую. Твій дах.

***

Шановний клієнте! Ваше замовлення "Батіг, наручники та шкіряні стринги" кур'єр сьогодні доставив до вашої квартири, але, оскільки вас не було, замовлення передали сусідам. Дякуємо за купівлю.

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Шановний абоненте! З вашого рахунку знято 200 гривень за зарядку телефону в нічний час. З повагою, ваш ЖЕК.

***

Всі знають, що сміх наше життя продовжує,

Він навіть недуги часом зцілює,

Так смійтеся ж частіше, смійтеся гучно,

Нехай кожен сьогодні від серця регоче!

***

Вітаю! Виявляється, за даними психіатрів, кожна восьма людина на планеті – психічно неврівноважена! Семи подругам я вже зателефонувала, у них все нормально. Залишилася тільки ти... Я переживаю!

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Добридень! У зв'язку з вашою пристрастю до довгих розмов телефоном з першого числа ви переводитеся на новий тарифний план "Балабол". З повагою, ваш мобільний оператор.

***

З Днем сміху. Будь ні м'ясо, ні риба, ні олень, ні тюлень, а крутою, енергійною й позитивною людиною. Бажаю, щоб від сьогоднішніх приколів накачався прес і щоб усе твоє життя було сповненим веселощів і гумору!

Налити в пляшку від "кока-коли" соєвий соус і запропонувати попити друзям (головне при цьому – уточнити, чи немає в них алергії на сою).

Замість кремової начинки додати до печива зубну пасту і запропонувати тим, кого хочете розіграти.

До упаковки з-під котячого або собачого корму насипати пластівців і на очах у здивованих друзів "уплітати" ласощі.

Взяти на деякий час у когось тварину – кота, хом'яка, собаку, привести додому і повідомити, що він тепер буде тут жити.

Купити "їстівних" комах (тарганів, черв'яків) та заховати в улюблену страву "жертви" розіграшу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як з'явилася традиція розігрувати 1 квітня, а також як відзначають День сміху в різних країнах. За однією з версій, свято тісно пов'язане зі звичаєм проводів зими.

За матеріалами: pozdravok.ru, greets.ru.