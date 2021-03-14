Прощеное воскресенье 2021: что нельзя делать в праздник

Прощеное воскресенье в 2021 году приходится на 14 марта. Этот православный праздник завершает Масленичную неделю – верующим в последний раз перед Великим постом разрешается есть скоромную пищу.

Главная его традиция – искреннее прощение всех обид, примирение с ближними и вступление в пост с чистой душой. Подробнее о традициях, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Прощеное воскресенье имеет особенное значение для верующих, олицетворяя телесное и духовное очищение накануне Великого поста. Его дата меняется из года в года, так как зависит от даты Пасхи – переходящего праздника.

В народе издавна утвердилось мнение, что без взаимного прощения Великий пост теряет свой смысл даже при соблюдении всех предписанных церковью ограничений. Поэтому в Прощеное воскресенье следует от всей души простить все обиды и попросить прощения самому.

В Прощеное воскресенье, или Сыропустную неделю , в храмах читают Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, в которой идет речь о прощении, посте и небесных сокровищах: только простивший обиды может быть прощен Богом.

Люди в этот день в молитвах просят прощения у Господа и окружающих.

В ответ на просьбу о прощении следует отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Эти слова значат, что все люди грешны и никто, кроме Бога, не может судить других. Прощения просят и у ушедших в мир иной.

Если человеку трудно отпустить обиду, стоит открыто сказать об этом и покаяться в церкви. Кроме того, священнослужители рекомендуют искренне молиться за обидчика и поставить свечку за его здравие в храме.

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы, когда люди ходят в гости друг к другу и устраивают традиционные проводы зимы со сжиганием соломенного чучела.

Злиться, ругаться, сквернословить и в целом допускать негатив в мыслях и поступках.

Заниматься тяжелым физическим трудом, стирать, убирать.

Есть мясо, а после захода солнца – и другие запрещенные в Великий пост продукты.

Употреблять алкоголь.

Оставшуюся пищу в понедельник уже не доедают, а отдают ее нуждающимся, домашним животным или птицам.

Какое 14 марта, такое и лето будет.

Ясно – к урожаю пшеницы.

Ветер с юга – к дождливому лету, с севера – к холодному.

Капель с крыш – к теплому лету.

Снег идет – к хорошему урожаю и изобилию грибов осенью.

Лужи у порога – к богатому урожаю меда.

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