Праздник Почаевской Божьей Матери: в чем помогает чудотворная икона и как молиться

В четверг, 5 августа, церковь совершает празднование в честь Почаевской иконы Божьей Матери – одной из наиболее почитаемых в православии.

С этим чудотворным образом, который хранится в Почаевской Лавре на Тернопольщине, связано множество чудес. OBOZREVATEL рассказывает историю святыни, в чем она помогает и как молиться перед иконой.

Около четырех веков Почаевская икона хранится в Почаевской Успенской Лавре. В 1597 году ее подарила обители вдова земского судьи из Луцка Анна Гойская, владевшая Почаевом на тот момент. Ей, в свою очередь, в 1559 году образ подарил патриарх константинопольский Неофит в благодарность за теплый прием в Почаеве, который он проезжал на обратном пути из России.

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Празднование в честь Почаевской Богородицы было установлено в память о спасении обители от турецкой осады 5 августа 1675 года. Тогда братия и миряне горячо молились Божьей Матери, и она внезапно явилась над храмом.

Татары в смятении стали стрелять в Пречистую Богородицу, но стрелы возвращались назад и попадали в тех, кто их пускал. В ужасе враг, обратившись в бегство, стал убивать друг друга, а защитники лавры устремились в погоню и многих взяли в плен. Некоторые из пленников приняли христианство и навсегда остались в монастыре.

Верующие обращаются к Почаевской Божьей Матери с просьбами об укреплении духа и веры, исцелении от тяжелых недугов, направлении на путь истинный, духовном самосовершенствовании, помощи в нужде, при финансовых проблемах, сильных душевных переживаниях и потрясениях.

Также перед чудотворным образом молятся о мире в семье, улучшении отношений детей и родителей, защите от недоброжелателей, при проблемах в учебе и на работе. Лишь за 1721-1832 годы зафиксировано 539 свершенных Почаевской иконой чудотворений.

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