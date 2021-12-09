Праздник иконы Божьей Матери "Знамение": в чем помогает чудотворный образ и как молиться Богородице

Православная церковь ежегодно 10 декабря совершает празднование иконы Божьей Матери "Знамение". Этот чудотворный образ Богородицы является одним из самых почитаемых у восточных христиан.

Считается, что "Знамение" дарует защиту в конфликтах и смягчает сердца враждующих. OBOZREVATEL предлагает узнать историю святыни и публикует молитву, которую читают перед ней.

В 1170 году Новгород оказался в центре междоусобной войны. Город окружили войска князя Андрея Боголюбского и его союзников. Облога продолжалась три дня, а на четвертый архиепископ Иоанн услышал голос, велевший взять образ Божьей Матери из храма Спаса Преображения и озарить укрепления.

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Священнослужитель поспешил выполнить волю Творца, но, когда он, читая акафист (хвалебно-благодарственное пение), вышел к оборонному валу, враги стали стрелять по нему огненными стрелами.

Одна из них попала в образ Пресвятой Девы Марии и внезапно из глаз Богородицы полились слезы. Она обратила свой лик новгородцам. Захватчики, шокированные знамением, бросили оружие и обратились в бегство.

Впоследствии икона "Знамение" и ее списки (копии) прославились множеством чудес, исцелений от тяжелейших болезней, различных зависимостей и поддерживали тех, кто попадал в трудную ситуацию.

Перед иконой Богородицы "Знамение" возносят разные молитвы, от хвалебных и благодарственных до просительных. Считается, что образ дарует исцеление, особенно от болезней глаз, защищает дом от злых людей, помогает укрепиться в вере, усмиряет негативные эмоции и вселяет в сердца любовь, кротость и смирение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные праздники отмечаются в декабре 2021 и январе 2022 года. В эти месяцы восточные христиане празднуют Рождество, День святого Николая, Крещение и другие важные даты. О приметах, запретах и традициях 10 декабря читайте в материале.