Праздник иконы Богородицы "Милостивая": в чем помогает образ и какую молитву читать

В четверг, 25 ноября православные верующие чтят Киккскую икону Божьей Матери "Милостивая". Это один из самых почитаемых чудотворных образов Богородицы на Кипре.

Свое название икона получила благодаря горе Киккос, расположенной на этом острове. Считается, что ее написал апостол и автор одного из Евангелий Лука – первый иконописец и заступник художников. OBOZREVATEL рассказывает, чем знаменит образ и какую молитву читают перед ним.

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По преданию, икона "Милостивая" была написана при жизни Божьей Матери и Дева Мария благословила этот и другие образы Луки. Евангелист отвез их в Египет, где находилась одна из первых христианских общин. Там образ пробыл до 980 года.

Когда с приходом сарацинов в стране начались гонения на христиан, икону перевезли в Константинополь и поместили в императорском дворце.

Однажды Мануил Вутомит, полководец византийского императора Алексея I Комнина, охотясь, заблудился в горах Кипра Троодос. Встретив отшельника Исайю, он спросил у него дорогу, но монах был так занят молитвой, что не заметил приблизившегося полководца. Разозлившись, тот избил старца и сам нашел путь к городу.

Вскоре Мануил сильно заболел и решил отыскать монаха, чтобы попросить прощения. Тогда же Исайе во сне явилась Дева Мария и рассказала о раскаянии полководца. Божья Матерь велела ему попросить Мануила в качестве искупления привезти икону "Милостивая" на Кипр. Мануил поправился, но не находил времени для поездки.

Спустя некоторое время заболела дочь императора. Полководец рассказал о своем исцелении и обещании привезти икону Богородицы. Император согласился, дочь исцелилась, но образ так и не привезли. Вскоре занемог сам Алексей I Комнин.

Во сне ему явилась Дева Мария и упрекнула в нарушении обещания. После этого икону доставили на Кипр и выделили средства для строительства храма во имя Божьей Матери на острове.

При перевозке из Константинополя икону укрыли платком: после явления Богородицы император опасался лишний раз потревожить ее даже взглядом. Монахи также решили оставить икону прикрытой, а те из них, кто меняет покров раз в несколько лет, делают это позади чудотворного образа. По преданию, людей, осмелившихся снять покров, настигало скорое наказание.

Когда икона "Милостивая" оказалась на Кипре, от нее сразу стали свершаться чудеса: избавление от засухи и саранчи, исцеления, особенно от слепоты и женского бесплодия. По молитве к образу спасались и люди, попавшие в шторм.

Перед иконой Богородицы "Милостивая" молятся об исцелении от различных недугов, в том числе головной боли, паралича, бесплодия, кровотечения, об укреплении в трудных жизненных обстоятельствах, духовном укреплении монахов и в семейных проблемах, избавлении от засухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября православные в Украине также чтят память Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Этот святой прославился своей добротой, щедростью и помощью нуждающимся.