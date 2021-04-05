Пасхальный понедельник у католиков: как отмечается и что строго нельзя делать

На следующий после Пасхи день, понедельник, 5 апреля, у католиков отмечается Пасхальный понедельник, который посвящен памяти о первом дне Иисуса Христа после воскресения.

В большинстве христианских стран мира этот день является официальным выходным, а в Польше, Чехии, Венгрии и некоторых других государствах он называется Поливальный понедельник – из-за своеобразного обычая обливать водой окружающих. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

В Библии сказано, что в первый день после своего воскресения Иисус Христос явился двум своим опечаленным ученикам, но они не узнали Его. Он разделил с ними путь до селения Эммаус, недалеко от Иерусалима, а также ужин.

"...Взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?", – говорится в Евангелии.

В течение сорока дней после своего воскресения Иисус являлся апостолам, пообещав послать им Духа Святого и поручив соблюдать все Его наставления и проповедовать Его по всей земле.

На сороковой день Спаситель на глазах у своих учеников вознесся на небо, а два явившихся ангела поведали апостолам, что Иисус "придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".

В большинстве стран мира, исповедующих христианство, Пасхальный понедельник является государственным выходным днем.

Как и в течение всей Пасхальной недели, католики посещают богослужения, а также различные тематические мероприятия, играют в игры с крашанками.

В ряде стран, в частности в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, а также частично в Сербии и на западе Украины на следующий день после Светлого Христова Воскресенья отмечается Поливальный понедельник.

Такое название праздника восходит к старинной народной традиции обливаться водой: издавна такой обряд символизировал очищение и пробуждение природы.

Грустить, унывать.

Ругаться, злиться, злословить.

Переедать.

Злоупотреблять алкоголем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Православной церкви Украины объяснили, почему католики отмечают Пасху на месяц раньше. Так, в 2021 году католическая Пасха выпадает на 4 апреля, а православная – на 2 мая.