Великодній понеділок у католиків: як відзначається та що суворо не можна робити

Наступного після Великодня дня, в понеділок, 5 квітня, у католиків відзначається Великодній понеділок, який присвячено пам'яті про перший день Ісуса Христа після воскресіння.

У більшості християнських країн світу цей день є офіційним вихідним, а в Польщі, Чехії, Угорщини та деяких інших державах він називається Поливаний понеділок – через своєрідний звичай обливати водою інших. Про головні традиції і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

У Біблії сказано, що на перший день після свого воскресіння Ісус Христос явився двом своїм засмученим учням, але вони не впізнали Його. Він розділив з ними шлях до селища Еммаус, недалеко від Єрусалима, а також вечерю.

"...Узявши хліб, поблагословив, поламав і дав їм. Тоді очі відкрилися їм, і впізнали Його. Але Він став для них невидимим. І вони сказали одне одному: Чи не палало нам серце обом, коли Він говорив нам на дорозі і коли виясняв нам Писання?", – йдеться в Євангелії.

Протягом сорока днів після свого воскресіння Ісус являвся апостолам, пообіцявши послати їм Духа Святого і доручивши дотримуватися всіх Його настанов і проповідувати Його по всій землі.

На сороковий день Спаситель на очах у своїх учнів вознісся на небо, а два ангели, що явилися, розповіли апостолам, що Ісус "прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо!".

У більшості країн світу, що сповідують християнство, Великодній понеділок є державним вихідним днем.

Як і протягом усього Великоднього тижня, католики відвідують богослужіння, а також різні тематичні заходи, грають в ігри з крашанками.

У ряді країн, зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, а також частково в Сербії і на заході України наступного дня після Світлого Христового Воскресіння відзначається Поливаний понеділок.

Така назва свята походить від старовинної народної традиції обливатися водою: здавна такий обряд символізував очищення і пробудження природи.

Сумувати.

Лаятися, злитися, злословити.

Переїдати.

Зловживати алкоголем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Православної церкви України пояснили, чому католики відзначають Великдень на місяць раніше. Так, 2021 року католицький Великдень випадає на 4 квітня, а православний – на 2 травня.