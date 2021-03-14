Молитвы в Прощеное воскресенье: как попросить прощения у Бога и отпустить обиды

Прощеное воскресенье, или Неделя сыропустная, – последнее воскресенье накануне Великого поста. В этот день на вечерней службе в храмах совершают Чин прощения, во время которого священнослужители и прихожане просят простить друг друга.

Так, считается, что без покаяния, искреннего прощения всех обид и примирения невозможно вступить в пост с чистой душой. Какие молитвы могут помочь в этом – читайте далее в OBOZREVATEL.

В жизни часто бывает, что человеку трудно простить старую обиду. В этом случает стоит открыто поговорить об этом и покаяться в храме. Также служители церкви советуют поставить свечку за здоровье обидчика и ежедневно искренне молиться о нем.

Существуют молитвы о прощении и покаянии, которые верующие читают на коленях. Возносить их необходимо искренне, с верой и чистыми помыслами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно и что нельзя делать в Прощеное воскресенье. Это последний день Масленичной недели, в который принято ходить в гости и устраивать веселые проводы зимы со сжиганием чучела из соломы.