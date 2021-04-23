Молитва на Вербное воскресенье: что можно просить у Бога и как освятить вербу

В воскресенье, 25 апреля, православные верующие отмечают Вербное воскресенье. В этот день принято освящать веточки вербы, которые в качестве оберега хранят в доме весь год, а также молиться Богу о здоровье и о детях.

Из-за пандемии коронавируса посещение храмов во многих областях может быть ограничено, однако освятить вербу можно и дома. Как это сделать и какие молитвы стоит читать в Вербное воскресенье, рассказывает OBOZREVATEL.

В Православной церкви Украины объясняют, что освятить вербу можно дома – обряд должен выполнять старший член семьи при помощи святой водой, оставшейся после Крещения, и молитвы.

В первую очередь, в Вербное воскресение следует молиться Господу Богу, Сыну его Иисусу Христу и другим святым. Только после этого можно обратиться к ангелам-хранителям.

В Вербное воскресенье родители читают особую молитву о защите детей от всяких невзгод.

Также в праздник можно искренне помолиться о здоровье. А согласно народной традиции, для исцеления от недугов в этот день нужно съесть девять вербовых почек, сделав затем три глотка святой воды. Еще один популярный обычай для привлечения здоровья и благополучия – несильно бить друг друга освященной вербой со словами: "Не я бью, верба бьет!".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье. Этот праздник, который посвящен воспоминанию торжественному въезда Иисуса Христа в Иерусалим, отмечается в канун наступления Страстной недели.