Молитва на Покров Пресвятой Богородицы: как попросить о любви и замужестве у Божией Матери

В четверг, 14 октября, православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы – великий праздник, установленный в честь явления Богоматери в храме Константинополя в X веке.

В этот день семейные пары традиционно молятся о сохранении любви и брака, а одинокие – о счастливом замужестве. К празднику OBOZREVATEL публикует молитвы на Покров, при помощи которых можно обращаться к Божьей Матери.

Пресвятая Богородица слышит всех, кто обращается к ней от чистого сердца. Она облегчает страдания и очищает душу, защищает от бед и недугов, помогает справиться с греховными помыслами и унынием, дарит семейное счастье.

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Перед иконой Покрова Богородицы часто молятся одинокие и овдовевшие люди с просьбами о семейном счастье и крепком браке. Также можно просить счастья для своих близких. Ее можно повесить напротив входной двери или в восточном углу дома.

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.

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Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы. Этот большой праздник всегда был в большом почете у украинцев.