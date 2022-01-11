Международный день "спасибо": лучшие открытки и поздравления

Во вторник, 11 января отмечается необычный праздник – Международный день "спасибо". Его цель – привлечь внимание к важности вежливости и умения искренне благодарить.

Сегодня по всему миру проходят флешмобы и конкурсы, а на плакатах и открытках, которые люди отправляют друг другу, пишут "спасибо" на разных языках. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений с праздником в смс, картинках, открытках и видео.

Давайте скажемо всім "дякую",

За теплоту, турботу та добро.

Всім тим, хто дарує нам посмішку,

І з ким нам просто та легко.

Ви подяку свою висловлюйте,

Видео дня

Сказати не бійтесь добрих слів.

І близьким Ви хорошого бажайте,

Щоб кожен був здоровим з них.

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Не забывай благодарить

Судьбу, людей родных и Бога,

Добро других всегда ценить!

Скажи "спасибо" без предлога!

За жизнь, за мир благодари

Всех тех, кто к этому причастен!

И лишь добро другим дари,

Чтоб был всегда наш мир прекрасен!

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У Міжнародний день "дякую"

Дякуйте будь-кому,

І подякою нехай вашою

Буде день розфарбований.

Ви на "дякую" не скупіться,

З друзями щедро поділіться,

Адже всім і кожному на світі

Слова приємно чути ці!

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В День "спасибо" желаю всем не скупиться вежливостью и благодарностью, не забывать о простом и важном слове, быть внимательными друг к другу, стараться помочь словом и делом! Цените людей, которые искренни с вами!

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З Міжнародним днем "дякую"! У це чудове свято я пропоную кожному, щоб цього ранку ви бажали одне одному не тільки доброго дня, але й просто сказали дякую. Дякуємо за рідні посмішки, за щоденну допомогу, кохання та увагу, які нам дарують щодня рідні та близькі люди. Посміхніться і подякуйте просто за те, що вони є.

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По материалам: pozdravok.ru.