Международный день "спасибо": лучшие открытки и поздравления
Во вторник, 11 января отмечается необычный праздник – Международный день "спасибо". Его цель – привлечь внимание к важности вежливости и умения искренне благодарить.
Сегодня по всему миру проходят флешмобы и конкурсы, а на плакатах и открытках, которые люди отправляют друг другу, пишут "спасибо" на разных языках. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений с праздником в смс, картинках, открытках и видео.Поздравления с Международным днем "спасибо" в стихах и прозе
Давайте скажемо всім "дякую",
За теплоту, турботу та добро.
Всім тим, хто дарує нам посмішку,
І з ким нам просто та легко.
Ви подяку свою висловлюйте,
Сказати не бійтесь добрих слів.
І близьким Ви хорошого бажайте,
Щоб кожен був здоровим з них.
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Не забывай благодарить
Судьбу, людей родных и Бога,
Добро других всегда ценить!
Скажи "спасибо" без предлога!
За жизнь, за мир благодари
Всех тех, кто к этому причастен!
И лишь добро другим дари,
Чтоб был всегда наш мир прекрасен!
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У Міжнародний день "дякую"
Дякуйте будь-кому,
І подякою нехай вашою
Буде день розфарбований.
Ви на "дякую" не скупіться,
З друзями щедро поділіться,
Адже всім і кожному на світі
Слова приємно чути ці!
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В День "спасибо" желаю всем не скупиться вежливостью и благодарностью, не забывать о простом и важном слове, быть внимательными друг к другу, стараться помочь словом и делом! Цените людей, которые искренни с вами!
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З Міжнародним днем "дякую"! У це чудове свято я пропоную кожному, щоб цього ранку ви бажали одне одному не тільки доброго дня, але й просто сказали дякую. Дякуємо за рідні посмішки, за щоденну допомогу, кохання та увагу, які нам дарують щодня рідні та близькі люди. Посміхніться і подякуйте просто за те, що вони є.Открытки и картинки к Международному дню спасибо
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По материалам: pozdravok.ru.