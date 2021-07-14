Кузьма и Демьян 2021: как молиться святым врачам и что нельзя делать 14 июля

В среду, 14 июля, отмечается народный праздник Кузьма и Демьян, или Летние Кузьминки. В эту дату православная церковь чтит память святых братьев, врачей-бессребреников – Космы и Дамиана, живших в Риме в 3-м столетии.

Им молятся об исцелении от болезней, о семейном счастье, а также о помощи при слабом учении детей. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и приметах праздника, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

Святые Косма и Дамиан жили в третьем веке в Риме. Они были талантливыми врачами, лечили людей и животных, не требуя платы за свою работу, помогали бедным и праведными поступками многих обратили в христианство.

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За добрые деяния братьев прозвали безмездными (бескорыстными) врачами, бессребрениками. Однажды император Карин призвал их к себе, потребовав поклониться языческим идолам. За отказ сделать это братья были брошены в темницу. Тогда император неожиданно заболел и стал молить святых об исцелении, обещая принять христианство. Косма и Дамиан выполнили его просьбу, после чего были освобождены.

Однако старый врач, обучивший братьев врачеванию, стал завидовать им. Он заманил их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку.

14 июля верующие посещают богослужение и обращаются с молитвами к святым Косме и Дамиану. Святых просят об исцелении недугов, счастье в семейной жизни, просвещении разума, помощи в учебе, особенно при слабой успеваемости у детей.

Праздник приходится на самый разгар работ на земле. На Кузьму и Демьяна хозяйки традиционно варили варенье и компоты из малины и крыжовника.

Летние Кузьминки считались женским праздником: представительницы слабого пола варили общую кашу, приглашая святых Косму и Дамиана на трапезу, устраивали застолье с пивом, разговорами и песнями.

14 июля, по примете, женщинам не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом – иначе весь год пройдет за такой работой.

Также считается, что делать предложение руки и сердца сегодня – к неудачному браку.

Как и в любой другой день, следует стараться не допускать негативных эмоций.

Согласно поверью, особенно осторожно необходимо относиться к любым тратам, по возможности стараясь их избегать.

Яркий сон в ночь на 14 июля – вещий. Если приснилось что-либо запутанное (нитки, волосы, дороги), стоит пересмотреть свои планы. Вероятно, им не дано осуществиться.

Кузьма и Демьян пришли – на покос пошли.

К 15 июля на деревьях пожелтели листья – к ранним осени и зиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, на День Независимости – 2021 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. Ежегодно этот государственный праздник отмечается 24 августа.