Кошачий Новый год 2022: что это за праздник и как его отметить

Ежегодно 2 января в мире отмечают необычный праздник – так называемый Кошачий Новый год. Он появился в 2016 году благодаря идее семейной пары из США Тома и Тут Рой.

В этот день предлагают уделить внимание безопасности зимних праздников для домашних питомцев, которые любят грызть и поглатывать мишуру и гирлянды, а также могут разбить и пораниться стеклянной елочной игрушкой. Также важно следить, чтоб любимый кот не съел вредную для него пищу и не пострадал от затей выпивших гостей или их детей.

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Организаторы праздника призывают 2 января уделить максимум внимания домашнему любимцу и покормить его любимым лакомством. Также можно пригласить в гости друзей с их кошками, чтобы праздник превратился в настоящую вечеринку.

Не стоит дарить коту одежду – навряд ли такой подарок придется ему по душе. Выберите то, что он любит больше всего. Например, милк-бокс (складной картонный кошачий домик), игрушку с наполнителем из кошачьей мяты, которая успокоит питомцу нервы, или любимую кошачью еду (колбаски, фит-палочки, молочные лакомства с таурином).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт и основатель портала AllAboutCats.com Дорон Вольфберг объяснил, как правильно нужно разговаривать с кошками. Он рекомендует наблюдать за кошкой, узнать, какие типичные действия она проявляет в тех или иных ситуациях.