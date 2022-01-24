Татьянин день 2022: история, традиции и запреты праздника

Татьянин день, который ежегодно отмечается 25 января, в 2022 году выпадет на вторник. В этот день также отмечают День студента, поскольку святая мученица Татьяна Римская, которую почитают в эту дату, считается покровительницей учащихся вузов.

OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях, приметах и суевериях в День Татьяны.

Святая Татьяна жила в 3-м веке в Риме. Происходила она из знатной христианской семьи; отец ее был консулом. Из любви к Иисусу Христу девушка решила не выходить замуж.

Во времена правления императора Александра Севера, Татьяну схватили с требованием поклониться идолу Аполлона. Как указано в житии святой, она помолилась Спасителю и статуя, а также часть храма были обрушены. Под завалами погибли многие из присутствующих, а бес, обитавший в идоле, с рыданием и воплями бежал из того места.

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Тогда Татьяну подвергли пыткам, но следы их исчезали с тела мученицы. По молитве святой явились четыре ангела, а с неба раздался голос, обращенный к ней. Пораженные этими чудесами, мучители Татьяны уверовали во Христа.

Судья вновь стал убеждать девушку поклониться идолам, но она оставалась непреклонной. Тогда ее на два дня закрыли в храме Зевса. Придя туда на третий день, жрецы обнаружили статую языческого бога разрушенной, после чего Татьяна и ее отец были усечены мечом. Произошло это 12 января 226 года.

В День Татьяны в 1755 году по ходатайству своего фаворита Ивана Шувалова императрица России Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.

Впоследствии в кампусе вуза была открыта церковь святой Татьяны, а саму мученицу объявили покровительницей студентов. День студента стали праздновать с 1850 года.

В храмах совершаются богослужения в честь святой Татьяны: верующие отправляются в церковь, чтобы поставить свечи за успехи и помолиться в случае трудностей в учебе.

Студенты в Татьянин день отмечают свой "профессиональный" праздник, устраивая шумные гуляния.

25 января все Татьяны отмечают свой день ангела.

Хозяйки делают выпечку в форме солнышка – в народе считалось, что это поможет ускорить наступление весны и сделать солнце ярче и теплее. При этом полагалось, чтобы каждый в семье попробовал такое лакомство.

В праздник принято делать добрые дела: помогать нуждающимся, жертвовать милостыню и не отказывать в просьбах, особенно о еде.

Спорить, злиться, ругаться, сквернословить.

Заниматься домашней работой и рукоделием.

Оставлять беспорядок в доме – накануне праздника стоит сделать уборку, чтобы не навлечь неприятности.

Морозно и ясно на Татьяну – к хорошему урожаю; тепло и метель – к плохому.

Снег – к дождливому и холодному лету.

Большие сугробы – к богатому урожаю хлеба.

Девочка, родившаяся в Татьянин день, вырастет хорошей женой и хозяйкой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников и государственных выходных на 2021 год. Всего в Украине будет 115 нерабочих дней, 11 из них – дополнительные, которые предусмотрены в связи с общенациональными датами.