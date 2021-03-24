Когда Рамадан в 2021 году: дата и запреты священного мусульманского поста

Рамадан, месяц обязательного поста и один из пяти столпов веры у мусульман, в 2021 году начнется 13 апреля и продлится до 13 мая.

Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-Фитр, или Ураза-Байрам. О том, как правильно соблюдать пост и что запрещено в это время, рассказывает OBOZREVATEL.

Рамадан тесно связан с лунным мусульманским календарем, поэтому каждый год выпадает на разные даты. В 2021 году первым днем поста является 13 апреля.

Последний день Рамадана – 12 мая, а 13 мая мусульмане будут отмечать праздник разговения Ураза-байрам. Всего пост продлится 30 дней.

Рамадан является одним из пяти столпов ислама. Его цель – укрепление веры, обуздание страстей и инстинктов, духовное развитие, переосмысление образа жизни и приоритетов.

Для мусульман пост – это возможность показать Аллаху силу своей веры. Считается, что Рамадан помогает очистить душу и стать ближе к Богу. Важно при этом искренне принять все ограничения – иначе пост теряет всякий смысл.

В Рамадан мусульмане полностью отказываются от употребления еды и питья в дневное время – от восхода солнца (после утренней молитвы) и до заката.

Также запрещаются развлечения, курение, занятия любовью и даже помышления о нарушении запретов. После захода солнца жизнь постящихся возвращается в привычное русло.

Днем мусульмане читают Коран и усердно молятся, причем до молитвы следует проявить Ният – искреннее желание совершить пост, не нарушив его действиями или мыслями. Ният желательно проговорить вслух.

Кроме того, в Рамадан полагается делать добрые дела, подавать милостыню.

Поститься в Рамадан можно только тем, кто соответствует трем требованиям:

совершеннолетие (критерием является половое созревание),

здравый рассудок, отсутствие душевных расстройств,

физическое здоровье.

Запреты Рамадана не распространяются на беременных женщин и кормящих матерей, несовершеннолетних, пожилых, а также людей с различными заболеваниями, включая душевные расстройства.

Те, кто находится в долгом путешествии, также могут пить и есть в Рамадан. Однако позже им следует восполнить все пропущенные дни поста.

Праздник разговения (араб. Ид аль-Фитр, тюрк. Ураза-байрам), который завершает Рамадан, – второе по значимости (после Курбан-байрама) торжество в исламе. Оно символизирует преодоление труднейшего испытания во имя Бога.

Подготовка к окончанию поста начинается заранее: люди делают генеральную уборку, готовят праздничные блюда и нарядную одежду.

Раздача милостыни, денег или еды, – обязательный ритуал накануне Ураза-байрама, который, как считается, помогает компенсировать ошибки, допущенные во время поста.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 27 марта по 4 апреля 2021 года отмечается Песах – еврейская Пасха. В отличие от христианской, она посвящена ветхозаветным событиям.