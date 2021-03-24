Коли Рамадан 2021 року: дата та заборони священного мусульманського посту

Рамадан, місяць обов'язкового посту і один з п'яти стовпів віри в мусульман, 2021 року почнеться 13 квітня і триватиме до 13 травня.

Завершується Рамадан святом розговіння Ід аль-Фітр, або Ураза-Байрам. Про те, як правильно дотримуватися посту і що заборонено в цей час, розповідає OBOZREVATEL.

Рамадан тісно пов'язаний з місячним мусульманським календарем, тому щороку випадає на різні дати. 2021 року першим днем посту є 13 квітня.

Останній день Рамадану – 12 травня, а 13 травня мусульмани відзначатимуть свято розговіння Ураза-байрам. Всього піст триватиме 30 днів.

Рамадан є одним з п'яти стовпів ісламу. Його мета – зміцнення віри, приборкання пристрастей та інстинктів, духовний розвиток, переосмислення способу життя й пріоритетів.

Для мусульман піст – це можливість показати Аллаху силу своєї віри. Вважається, що Рамадан допомагає очистити душу і стати ближчим до Бога. Важливо при цьому щиро прийняти всі обмеження – інакше піст втрачає будь-який сенс.

У Рамадан мусульмани повністю відмовляються від вживання їжі та пиття в денний час – від сходу сонця (після ранкової молитви) і до заходу.

Також забороняються розваги, куріння, заняття любов'ю і навіть думки про порушення заборон. Після заходу сонця життя тих, хто поститься, повертається до звичного русла.

Удень мусульмани читають Коран і ревно моляться, причому до молитви слід проявити Ніят – щире бажання звершити пост, не порушивши його діями або думками. Ніят бажано промовити вголос.

Крім того, в Рамадан належить робити добрі справи, подавати милостиню.

Поститися в Рамадан можна тільки тим, хто відповідає трьом вимогам:

повноліття (критерієм є статеве дозрівання),

здоровий глузд, відсутність душевних розладів,

фізичне здоров'я.

Заборони Рамадану не поширюються на вагітних жінок і матерів, що годують, неповнолітніх, літніх, а також людей з різними захворюваннями, включаючи душевні розлади.

Ті, хто перебуває в довгій подорожі, також можуть пити і їсти в Рамадан. Однак пізніше їм слід компенсувати всі пропущені дні посту.

Свято розговіння (араб. Ід аль-Фітр, тюрк. Ураза-байрам), яке завершує Рамадан, – друге за значимістю (після Курбан-байраму) торжество в ісламі. Воно символізує подолання найважчого випробування в ім'я Бога.

Підготовка до закінчення посту починається заздалегідь: люди роблять генеральне прибирання, готують святкові страви і святковий одяг.

Роздача милостині, грошей або їжі, – обов'язковий ритуал напередодні Ураза-байраму, який, як вважається, допомагає виправити помилки, допущені під час посту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 27 березня по 4 квітня 2021 року відзначається Песах – єврейська Пасха. На відміну від християнської, її присвячено старозавітним подіям.