Когда печь паски и красить яйца на Пасху в 2021 году

Анна Паскевич Праздники 12:55, 7.04.2021 Обновлено: 13:04, 7.04.2021

Пасха является главным праздником для христиан, который олицетворяет воскрешение и возрождение жизни.

Главными символами Светлого Воскресения Христова являются крашанки и паски. OBOZREVATEL рассказывает, когда следует заниматься подготовкой этих праздничных блюд в 2021 году.

Когда можно красить яйца на Пасху в 2021 году

Праздничную еду к пасхальной трапезе, в том числе крашеные яйца, традиционно готовят в Великий Четверг (в 2021 году – 29 апреля). Также это можно сделать в Страстную субботу (1 мая) накануне Пасхи.

Чаще всего пасхальные яйца окрашивают в красный цвет – в память о предании, согласно которому равноапостольная Мария Магдалина дошла со своей проповедью до Рима и подарила императору Тиберию яйцо со словами "Христос Воскресе!".

Праздничную еду к пасхальной трапезе, в том числе крашеные яйца, традиционно готовят в Великий Четверг
Pixabay

Император усомнился в том, что человек способен воскреснуть, мол, это так же невероятно, как если бы это яйцо вдруг стало красным. И тогда яйцо на глазах у всех действительно стало красным, как кровь Христова.

С тех пор крашеное яйцо стало символом Воскресения Христова. Оно олицетворяет гроб и возникновение жизни в его недрах; окрашенное в красный цвет, оно знаменует возрождение людей кровью Спасителя.

Творожная пасха, имеющая форму усеченной пирамиды, символизирует гроб, в котором совершилось великое чудо Воскресения
Pixabay

Когда можно печь паски на Пасху в 2021 году

Паски, как и крашеные яйца, принято выпекать в Чистый четверг, после физического очищения (тела) и духовного (молитвой). Страстная суббота последний день для выпечки этого праздничного блюда.

В ночь на Пасху верующие несут пасхальные корзины с крашанками и пасками в церковь для освящения.

Пасхальные куличи имеют сакральный смысл. Они являются домашним, семейным вариантом церковного хлеба – артоса. Их пекут из муки или творога, добавляя пряности, орехи, изюм, цукаты, яйца и сливки.

Творожная пасха, имеющая форму усеченной пирамиды, символизирует гроб, в котором совершилось великое чудо Воскресения. Поэтому на ее верхушке должны быть буквы "ХВ" ("Христос Воскресе!"). По бокам делаются изображения креста, трости, копья, цветов, символизирующих страдания и воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

Пасхальные куличи имеют сакральный смысл
Pixabay

Можно ли печь паски и красить яйца в Страстную пятницу

Хотя у церкви нет четких предписаний относительно того, когда можно и нельзя заниматься приготовлением ритуальной еды на Пасху, священнослужители призывают к тому, чтобы хлопоты по хозяйству не затмевали для христиан богослужений Страстной недели.

Так, категорически не рекомендуется пропускать службы Великой Пятницы Вынос Плащаницы и Утреню с Чином погребения.

А в народе печь паски в Страстную пятницу и вовсе считается недобрым знаком для всей семьи. При этом существует поверье, согласно которому печь куличи в этот день можно, однако прежде нужно прочитать молитву и попросить благословления у Бога. Печь в этом случае следует в тишине и одиночестве. Считается, что хлеб и куличи тогда долго не будут черстветь и будут наделены целебными свойствами.

Священнослужители призывают к тому, чтобы хлопоты по хозяйству не затмевали для христиан богослужений Страстной недели
Pixabay

Что делать с остатками освященной еды после Пасхи

Выбрасывать в мусор остатки освященной в храме еды, зачерствевших куличей, яиц и скорлупы от них, нельзя. Все это можно сжечь и закопать в не попираемом ногами месте (там, где не ходят люди и животные).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Пасху в Украине придется праздновать с ограничениями. Священнослужители надеются, что церкви закрывать все же не будут. Во время богослужений они обещают придерживаться противоэпидемиологических мер и при возможности принимать верующих на свежем воздухе.

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