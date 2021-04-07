Коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2021 року

Великдень є головним святом для християн, яке уособлює воскресіння і відродження життя.

Головними символами Світлого Воскресіння Христового є крашанки і паски. OBOZREVATEL розповідає, коли слід займатися підготовкою цих святкових страв 2021 року.

Коли можна фарбувати яйця на Великдень 2021 року

Святкову їжу до великодньої трапези, у тому числі фарбовані яйця, традиційно готують у Великий четвер (2021 року – 29 квітня). Також це можна зробити в Страсну суботу (1 травня) напередодні Великодня.

Найчастіше крашанки фарбують у червоний колір – у пам'ять про переказ, згідно з яким рівноапостольна Марія Магдалина дійшла зі своєю проповіддю до Риму і подарувала імператору Тиберію яйце зі словами "Христос Воскрес!".

Святкову їжу до великодньої трапези, у тому числі фарбовані яйця, традиційно готують у Великий четвер Pixabay

Імператор засумнівався в тому, що людина здатна воскреснути, мовляв, це так само неймовірно, як якби це яйце раптом стало червоним. І тоді яйце на очах у всіх дійсно стало червоним, як кров Христова.

Відтоді фарбоване яйце стало символом Воскресіння Христового. Воно уособлює труну і виникнення життя в її надрах; забарвлене в червоний колір, воно знаменує відродження людей кров'ю Спасителя.

Сирна паска, що має форму усіченої піраміди, символізує труну, в якій відбулося велике чудо Воскресіння Pixabay

Коли можна пекти паски на Великдень 2021 року

Паски, як і фарбовані яйця, прийнято випікати в Чистий четвер, після фізичного очищення (тіла) і духовного (молитвою). Страсна субота – останній день для випічки цієї святкової страви.

У ніч на Великдень віряни несуть великодні кошики з крашанками і пасками до церкви для освячення.

Паски мають сакральний сенс. Вони є домашнім, сімейним варіантом церковного хліба – артоса. Їх печуть з борошна або сиру, додаючи прянощі, горіхи, родзинки, цукати, яйця та вершки.

Сирна паска, що має форму усіченої піраміди, символізує труну, в якій відбулося велике диво Воскресіння. Тому на її верхівці мають бути літери "ХВ" ("Христос Воскрес!"). Збоку робляться зображення хреста, тростини, спису, квітів, що символізують страждання і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.

Паски мають сакральний сенс Pixabay

Чи можна пекти паски та фарбувати яйця в Страсну п'ятницю

Хоча у церкви немає чітких приписів щодо того, коли можна та не можна займатися приготуванням ритуальної їжі на Великдень, священнослужителі закликають до того, щоб клопоти з господарства не затьмарювали для християн богослужінь Страсного тижня.

Так, категорично не рекомендується пропускати служби Великої П'ятниці – Винос Плащаниці та Утреню з Чином поховання.

А в народі пекти паски в Страсну п'ятницю взагалі вважається недобрим знаком для всієї родини. При цьому існує повір'я, згідно з яким пекти паски цього дня можна, однак перш слід прочитати молитву і попросити благословення в Бога. Випікати в цьому випадку слід у тиші і на самоті. Вважається, що хліб і паски тоді довго не будуть черствіти і будуть наділені цілющими властивостями.

Священнослужителі закликають до того, щоб клопоти з господарства не затьмарювали для християн богослужінь Страсного тижня Pixabay

Що робити із залишками освяченої їжі після Великодня

Викидати в сміття залишки освяченої в храмі їжі, черствих пасок, яєць і шкаралупи від них, не можна. Усе це можна спалити і закопати там, де не ходять люди і тварини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2021 року Великдень в Україні доведеться святкувати з обмеженнями. Священнослужителі сподіваються, що церкви закривати все ж не будуть. Під час богослужінь вони обіцяють дотримуватися протиепідемічних заходів і за можливості приймати вірян на свіжому повітрі.