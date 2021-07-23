Когда День торговли 2021 в Украине: дата и поздравления с праздником

День работников торговли в Украине в 2021 году выпадает на 25 июля. Согласно указу президента Леонида Кучмы № 427/95 от 5 июня 1995 года, этот профессиональный праздник отмечается каждое последнее воскресенье второго месяца лета.

В этот день принято поздравлять всех, кто причастен к сфере украинской торговли. К празднику OBOZREVATEL собрал яркие стихи, смс, открытки, картинки и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Торгівля – це важлива робота,

Бажаю все успішно продавати,

Щоб завжди лише великі банкноти

Дружно в гаманці твоєму лежали!

Нехай тобі щастить,

У продажах зростуть нехай показники,

А також побажати хочу на додачу

Безліч задоволених покупців!

Видео дня

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Без торговли никуда,

Это знает вся страна,

Украина поздравляет,

Труд ваш очень уважает!

Быть здоровыми всегда,

Чтобы в гору шли дела,

Чтоб сбывались все мечты,

Чтоб в достатке жили вы!

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Щоб вдало все продати,

Талант потрібно мати.

Ми всіх працівників торгівлі

Сьогодні будемо вітати.

Нехай добре йдуть справи у вас,

Нехай паморочиться голова

Від радості, удачі та везіння!

Всій Україні продажів на заглядіння!

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С Днем работника торговли Украины. Желаю большой прибыли и обширных продаж, успеха в деятельности, отличного здоровья и замечательного настроения, доброго общения с людьми и понимания, оптимизма души и личного благосостояния.

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Зі святом! Нехай Україна славиться своєю торгівлею, щоб приносила вона багатство, достаток і допомагала все далі розвиватися і досягати вершин. Нехай розвивається ця галузь, ніколи не залишається на місці та дарує впевненість у майбутньому!

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Вітаю з Днем працівників торгівлі України та щиро бажаю якісних товарів на полицях, які неодмінно будуть користуватися чудовим попитом. Гарного настрою для роботи та повного взаєморозуміння з людьми. Нехай діяльність знаменується успіхом і хорошим прибутком, нехай життя дарує масу приємних вражень і чудес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проходит масштабная проверка выплат заработной платы на соответствие законодательству. Совместно с Инспекцией труда налоговая нашла более трех тысяч нелегальных сотрудников.

По материалам: pozdravok.ru.