Когда День торговли 2021 в Украине: дата и поздравления с праздником
День работников торговли в Украине в 2021 году выпадает на 25 июля. Согласно указу президента Леонида Кучмы № 427/95 от 5 июня 1995 года, этот профессиональный праздник отмечается каждое последнее воскресенье второго месяца лета.
В этот день принято поздравлять всех, кто причастен к сфере украинской торговли. К празднику OBOZREVATEL собрал яркие стихи, смс, открытки, картинки и видео с поздравлениями и пожеланиями.С Днем работников торговли Украины: смс, стихи и проза
Торгівля – це важлива робота,
Бажаю все успішно продавати,
Щоб завжди лише великі банкноти
Дружно в гаманці твоєму лежали!
Нехай тобі щастить,
У продажах зростуть нехай показники,
А також побажати хочу на додачу
Безліч задоволених покупців!
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Без торговли никуда,
Это знает вся страна,
Украина поздравляет,
Труд ваш очень уважает!
Быть здоровыми всегда,
Чтобы в гору шли дела,
Чтоб сбывались все мечты,
Чтоб в достатке жили вы!
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Щоб вдало все продати,
Талант потрібно мати.
Ми всіх працівників торгівлі
Сьогодні будемо вітати.
Нехай добре йдуть справи у вас,
Нехай паморочиться голова
Від радості, удачі та везіння!
Всій Україні продажів на заглядіння!
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С Днем работника торговли Украины. Желаю большой прибыли и обширных продаж, успеха в деятельности, отличного здоровья и замечательного настроения, доброго общения с людьми и понимания, оптимизма души и личного благосостояния.
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Зі святом! Нехай Україна славиться своєю торгівлею, щоб приносила вона багатство, достаток і допомагала все далі розвиватися і досягати вершин. Нехай розвивається ця галузь, ніколи не залишається на місці та дарує впевненість у майбутньому!
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Вітаю з Днем працівників торгівлі України та щиро бажаю якісних товарів на полицях, які неодмінно будуть користуватися чудовим попитом. Гарного настрою для роботи та повного взаєморозуміння з людьми. Нехай діяльність знаменується успіхом і хорошим прибутком, нехай життя дарує масу приємних вражень і чудес.Картинки и открытки ко Дню работников торговли Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проходит масштабная проверка выплат заработной платы на соответствие законодательству. Совместно с Инспекцией труда налоговая нашла более трех тысяч нелегальных сотрудников.
По материалам: pozdravok.ru.