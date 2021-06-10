За копейки времен СССР готовы заплатить огромные деньги: как выглядит и сколько стоит

В Украине на аукционах за монеты времен СССР готовы заплатить десятки тысяч гривен. К примеру, копейка 1931 года ушла с аукциона почти за 44 тыс. грн.

Это следует из данных аукциона Violity. Так, 20 копеек 1931 года выпуска купили за 43 951 грн. Такая монета считается редкостной за счет своего возраста.

2 копейки 1927 года продали за 25 801 грн. Всего сделали 47 ставок.

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3 копейки 1937 года обошлись покупателю в 28 003 грн. За копейку соревновались 11 покупателей, победило лучшее предложение.

Зависимо от года выпуска и номинала нумизматы готовы отдавать за монеты времен СССР целое состояние. К примеру, 10 копеек 1991-го года выпуска с буквой "м" готовы купить за три тысячи гривен, а за 20 копеек того же года выпуска – две тысячи гривен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.