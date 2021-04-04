Католическая Пасха 2021: яркие поздравления и открытки
В воскресенье, 4 апреля, католики отмечают Светлое Христово Воскресение. Главные символы католической Пасхи – пасхальные яйца и пасхальный кролик.
Как и у православных, у западных христиан Пасха является переходящим праздником, однако чаще всего она отмечается раньше из-за использования церквями разных календарей. Подборка ярких поздравлений с главным христианским торжеством – далее в OBOZREVATEL.
Католическая Пасха: стихи, смс и проза с поздравлениями
Всех католиков сегодня
С Пасхой светлой поздравляем,
Этот праздник счастье дарит,
Улыбнуться заставляет,
Пусть пребудет с вами вера,
И Господь вас защищает,
От проблем, бед и болезней
Вашу жизнь оберегает!
***
З Великоднем вас! Христос Воскрес!
Благодаті вам з небес.
Вдома буде хай добро,
Щастя, радість і тепло.
***
Волшебный звон колоколов
Нас с Пасхой поздравляет
И вместо многих тысяч слов
Нам радости желает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!
***
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Лине звістка з землі й до небес.
Свята Пасха нині в дім ввійшла.
Бажаю щастя, радості й тепла.
***
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
***
З Великоднем, світлим Воскресінням,
Божого благословення!
Дім хай повниться добром,
Щастям, радістю, теплом!
***
Со Светлою Пасхой я вас поздравляю!
Здоровья и радости вам пожелаю,
Удачи, богатства и добрых вестей.
Пусть все, что желанно, придет поскорей.
***
Со Светлой Пасхой! Радости, весеннего настроения, счастливых перемен, удачи, тепла и счастья!
***
Вітаю з великим святом Великодня! Христос Воскресе! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, здоров'я близьким, тепла, трепетною радості, благодаті, душевного просвітління. Нехай Воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Господь!
***
С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть ангел хранит Вас от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
***
Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю зі Святом Воскресіння Христового! Нехай ваше життя і життя близьких і коханих вами людей буде таким же сонячним, радісним і щедрим, як цього дня. Нехай ангел-хранитель надійно захищає вас від бід, хвороб, приносить у вашу оселю світло, тепло і кохання.
Пасха у католиков: открытки и картинки с поздравлениями
С католической Пасхой: видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Пасха в Польше. Светлое Христово Воскресенье, а такжеПасхальный понедельник являются официальными выходными в этой стране.
По материалам: pozdravok.ru.