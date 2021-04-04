Католицький Великдень 2021: яскраві привітання та листівки
У неділю, 4 квітня, католики відзначають Світле Христове Воскресіння. Головні символи католицької Пасхи – крашанки та великодній кролик.
Як і в православних, у західних християн Пасха є перехідним святом, однак найчастіше вона відзначається раніше через використання церквами різних календарів. Підбірка яскравих привітань з головним християнським торжеством – далі в OBOZREVATEL.
Католицький Великдень: вірші, смс та проза з привітаннями
Всех католиков сегодня
С Пасхой светлой поздравляем,
Этот праздник счастье дарит,
Улыбнуться заставляет,
Пусть пребудет с вами вера,
И Господь вас защищает,
От проблем, бед и болезней
Вашу жизнь оберегает!
***
З Великоднем вас! Христос Воскрес!
Благодаті вам з небес.
Вдома буде хай добро,
Щастя, радість і тепло.
***
Волшебный звон колоколов
Нас с Пасхой поздравляет
И вместо многих тысяч слов
Нам радости желает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!
***
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Лине звістка з землі й до небес.
Свята Пасха нині в дім ввійшла.
Бажаю щастя, радості й тепла.
***
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
***
З Великоднем, світлим Воскресінням,
Божого благословення!
Дім хай повниться добром,
Щастям, радістю, теплом!
***
Со Светлою Пасхой я вас поздравляю!
Здоровья и радости вам пожелаю,
Удачи, богатства и добрых вестей.
Пусть все, что желанно, придет поскорей.
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Со Светлой Пасхой! Радости, весеннего настроения, счастливых перемен, удачи, тепла и счастья!
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Вітаю з великим святом Великодня! Христос Воскресе! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, здоров'я близьким, тепла, трепетною радості, благодаті, душевного просвітління. Нехай Воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Господь!
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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть ангел хранит Вас от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
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Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю зі Святом Воскресіння Христового! Нехай ваше життя і життя близьких і коханих вами людей буде таким же сонячним, радісним і щедрим, як цього дня. Нехай ангел-хранитель надійно захищає вас від бід, хвороб, приносить у вашу оселю світло, тепло і кохання.
Великдень у католиків: листівки та картинки з привітаннями
З католицьким Великоднем: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається Великдень у Польщі. Світле Христове Воскресіння, а також Великодній понеділок є офіційними вихідними в цій країні.
За матеріалами: pozdravok.ru.