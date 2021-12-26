Елка собственными руками: 10 идей для празднования Нового года

Перед новогодними праздниками сеть заполнили альтернативные варианты новогодней елки. Для создания таких необычных "деревьев" используются самые разные материалы: начиная от веток и гирлянд, заканчивая коробками и даже бутылками.

OBOZREVATEL собрал самые яркие примеры праздничного креатива, опубликованные в интернете.

Интересный способ дать вторую жизнь стеклянным бутылкам. При достаточном их количестве, наличии прочного каркаса и гирлянды для оформления – у вас получится просто поразительная новогодняя красавица.

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Еще один способ креативно украсить дом к Новому году и не тратиться на рождественское дерево. Вам понадобятся только шарики и достаточное количество нитей. Правильно подвесив их к потолку у вас получится необычная "невидимая" елочка. Однако этот вариант особенно привлекает кошек, которые захотят с ним "поиграть".

Выбор материала кажется странным, но результат может получиться поразительным. Если все коробки будут однотонными, а еще лучше – зеленого цвета, елка будет настоящим украшением дома и ее будет легко утилизировать по окончании праздников.

При наличии дома большой библиотеки ее можно превратить в уникальную новогоднюю елку. А украсить обычными игрушками, гирляндой и бумажными бантиками. Более всего этот вариант понравится фанатам литературы.

Вы не поверите, но в этом случае вам не понадобятся даже шарики. Закрепив на стене одну длинную или несколько обычных гирлянд в форме елки, вы будете удивлены, насколько впечатляюще ваше творение будет выглядеть при выключенном свете.

Еще один интересный вариант рождественского дерева, если вы хотите сэкономить место в доме. Достаточно закрепить на стене новогодний дождик, а при желании украсить его небольшими шариками или дополнить огоньками.

В этом случае понадобится только ваша фантазия. Подарочные коробки можно разместить в такой форме, что они будут напоминать новогоднее дерево. Это не только эффектно выглядит, но и избавляет от необходимости убирать иголки после настоящей елки.

Удивительно, но украшением дома может стать даже стремянка. При наличии достаточного количества украшений и праздничных огоньков, зрелище будет действительно восхитительным.

Палочки можно найти прямо у себя под ногами, когда вы гуляете в лесу или парке. Из них также можно сделать интересное и экологичное праздничное дерево, которое станет украшением любого дома.

На самом деле существует множество вещей, которые можно использовать при украшении дома к праздникам. Привычные вещи под нестандартным углом зрения могут превратиться в интересные и удивительные варианты новогоднего дерева. Количество вариантов ограничивается только вашей фантазией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Доброслав, что в Одесской области, создали необычную новогоднюю елку . Она состоит из монет номиналом в пять копеек.