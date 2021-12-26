Елка собственными руками: 10 идей для празднования Нового года

Зореслав Середа
Праздники
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Елка собственными руками: 10 идей для празднования Нового года

Перед новогодними праздниками сеть заполнили альтернативные варианты новогодней елки. Для создания таких необычных "деревьев" используются самые разные материалы: начиная от веток и гирлянд, заканчивая коробками и даже бутылками.

OBOZREVATEL собрал самые яркие примеры праздничного креатива, опубликованные в интернете.

Елка из бутылок

Интересный способ дать вторую жизнь стеклянным бутылкам. При достаточном их количестве, наличии прочного каркаса и гирлянды для оформления – у вас получится просто поразительная новогодняя красавица.

Праздничное дерево из винных бутылок.
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Невидимка

Еще один способ креативно украсить дом к Новому году и не тратиться на рождественское дерево. Вам понадобятся только шарики и достаточное количество нитей. Правильно подвесив их к потолку у вас получится необычная "невидимая" елочка. Однако этот вариант особенно привлекает кошек, которые захотят с ним "поиграть".

"Летающие" новогодние шары в форме елки.
Упаковка яиц

Выбор материала кажется странным, но результат может получиться поразительным. Если все коробки будут однотонными, а еще лучше – зеленого цвета, елка будет настоящим украшением дома и ее будет легко утилизировать по окончании праздников.

Новогоднее дерево, изготовленное из яичных коробок.
Книжное дерево

При наличии дома большой библиотеки ее можно превратить в уникальную новогоднюю елку. А украсить обычными игрушками, гирляндой и бумажными бантиками. Более всего этот вариант понравится фанатам литературы.

Праздничная конструкция из книг.
Праздничная гирлянда

Вы не поверите, но в этом случае вам не понадобятся даже шарики. Закрепив на стене одну длинную или несколько обычных гирлянд в форме елки, вы будете удивлены, насколько впечатляюще ваше творение будет выглядеть при выключенном свете.

Использование огоньков как основного украшения.
Дождь на стене

Еще один интересный вариант рождественского дерева, если вы хотите сэкономить место в доме. Достаточно закрепить на стене новогодний дождик, а при желании украсить его небольшими шариками или дополнить огоньками.

Праздничное дерево, сделанное на стене.
Елка из подарков

В этом случае понадобится только ваша фантазия. Подарочные коробки можно разместить в такой форме, что они будут напоминать новогоднее дерево. Это не только эффектно выглядит, но и избавляет от необходимости убирать иголки после настоящей елки.

Коробки в форме елки.
Праздничная стремянка

Удивительно, но украшением дома может стать даже стремянка. При наличии достаточного количества украшений и праздничных огоньков, зрелище будет действительно восхитительным.

Украшенная новогодняя лестница.
Палочки и веревки

Палочки можно найти прямо у себя под ногами, когда вы гуляете в лесу или парке. Из них также можно сделать интересное и экологичное праздничное дерево, которое станет украшением любого дома.

Использование палочек и бечевки.
Включите вашу фантазию

На самом деле существует множество вещей, которые можно использовать при украшении дома к праздникам. Привычные вещи под нестандартным углом зрения могут превратиться в интересные и удивительные варианты новогоднего дерева. Количество вариантов ограничивается только вашей фантазией.

Елки из подручных материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Доброслав, что в Одесской области, создали необычную новогоднюю елку . Она состоит из монет номиналом в пять копеек.

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