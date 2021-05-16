День жен-мироносиц 2021: что нужно и что нельзя делать во второе воскресенье после Пасхи

Православные верующие 16 мая отмечают День жен-мироносиц, или Неделю святых жен-мироносиц. Это переходящий праздник, который приходится на второе воскресенье после Пасхи.

В этот день принято почитать женщин, которые пришли к Гробу воскресшего Иисуса Христа с ароматами и благовониями. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах праздника.

Жены-мироносицы – женщины, которые в ночь Воскресения Иисуса Христа поспешили к Его гробу, чтобы по обычаю умастить тело распятого Спасителя благовонными маслами.

Они были одними из тех уверовавших, которые оставив свои дома, последовали за Христом, когда Он странствовал с проповедью о Царствии Божьем.

В Евангелии упоминаются семь имен: Мария Магдалина, Иоанна, Сусанна, Мария Клеопова, Саломия, Марфа и Мария – сестры Лазаря, воскрешенного Иисусом, хотя, вероятно, жен-мироносиц было больше.

Идя ко гробу, эти женщины рассуждали о том, "кто отвалит камень от гроба", но сошедший ангел возвестил им, что Иисус воскрес. В Евангелии от Иоанна говорится, что Мария Магдалина пришла ко гробу первой.

Она думала, что тело Господа похитили, и плакала. В этот момент ей явились два ангела и сам Иисус, Которого она не сразу узнала, приняв за садовника. Спаситель не позволил прикоснуться к Нему, но поручил возвестить апостолам о Его воскресении.

В православии прославление жен-мироносиц связано с прославлением Воскресения Христова. Их славят за то, что они, отбросив страх перед гонениями, первыми пришли к Гробу Господню, стали свидетелями явления ангела и первыми возвестили о воскресении Спасителя.

Жены-мироносицы являются примером истинной любви и самоотверженного служения Богу. Православная церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок.

У наших предков День жен-мироносиц считался "бабьим" праздником. Каждая старалась посетить церковь. После богослужения женщины заказывали общий молебен, а ближе к вечеру устраивали празднование с застольем, песнями и танцами, обменивались подарками. К столу подавали блюда из яиц, обязательно яичницу, и курицу.

В праздник принято поздравлять женщин – мам, жен, сестер, подруг.

Ругаться, обижать окружающих.

Начинать строительство дома, особенно на месте или из материалов уже разрушенного.

Проливать молоко – к бедам.

Дарить, покупать или одалживать носовые платки – дурная примета.

Мужчинам – заходить в огород, а женщинам, работающим там, – есть хлеб, чтобы птицы или паразиты не навредили растениям.

Обильная роса и ясная погода – к урожаю огурцов.

Пение соловьев было слышно до этого дня – к буйному цветению в саду.

Много росы – к хорошей погоде, очень мало – к дождю.

Зацвела черемуха – остаток мая будет холодным, а лето – дождливым.

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