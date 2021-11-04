День железнодорожника Украины 2021: открытки, прикольные поздравления и видео

В четверг, 4 ноября, в Украине отмечают День железнодорожника. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука № 257/93-рп от 15 июля 1993 года.

Изначально его датой по советской традиции было первое воскресенье августа, однако согласно с указом президента Леонида Кучмы № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года празднование было перенесено на 4 ноября. К профессиональному празднику всех работников украинской железной дороги OBOZREVATEL публикует подборку забавных поздравлений, открыток и видео.

З Днем залізничника

Прийміть привітання.

Бажаємо щастя й добра,

Видео дня

Усіх благ Вам зростання.

Нехай по життю Вас везе

Локомотив удачі,

Вирішуються легко завжди

Робочі задачі.

***

Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

***

С Днем железнодорожника

Я вас поздравляю

И по рельсам вдохновения

Ехать вам вперед желаю.

В поезд радости садиться

И вести его к мечтам,

Семафор огнем зеленым

Пусть всегда мигает вам.

Пусть любимая работа

Неизменно вдохновляет

И судьба шлагбаум счастья

Пусть всегда вам открывает.

***

Вітаю з Днем залізничника України. Бажаю не боятися ні спеки, ні морозів, завжди справлятися з роботою тільки на відмінно, вірити лише в добре, зустрічати на своєму шляху лише добрих людей та від кожної станції мрії завжди прибувати на станцію успіху та щастя!

***

Вітаю всіх з Днем залізничника! Бажаю, щоб вам у житті ніколи не траплявся плацкартний вагон, а тільки Vip, щоб ваш поїзд мчав на всіх парах до мрії, а попутники траплялися веселі та цікаві!

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября в Украине также отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. Перед ней молятся осемейном счастье и исцелении от недугов.

По материалам: pozdravok.ru.