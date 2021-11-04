День железнодорожника Украины 2021: открытки, прикольные поздравления и видео
В четверг, 4 ноября, в Украине отмечают День железнодорожника. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука № 257/93-рп от 15 июля 1993 года.
Изначально его датой по советской традиции было первое воскресенье августа, однако согласно с указом президента Леонида Кучмы № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года празднование было перенесено на 4 ноября. К профессиональному празднику всех работников украинской железной дороги OBOZREVATEL публикует подборку забавных поздравлений, открыток и видео.Прикольные поздравления с Днем железнодорожника Украины в стихах и прозе
З Днем залізничника
Прийміть привітання.
Бажаємо щастя й добра,
Усіх благ Вам зростання.
Нехай по життю Вас везе
Локомотив удачі,
Вирішуються легко завжди
Робочі задачі.
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Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
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С Днем железнодорожника
Я вас поздравляю
И по рельсам вдохновения
Ехать вам вперед желаю.
В поезд радости садиться
И вести его к мечтам,
Семафор огнем зеленым
Пусть всегда мигает вам.
Пусть любимая работа
Неизменно вдохновляет
И судьба шлагбаум счастья
Пусть всегда вам открывает.
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Вітаю з Днем залізничника України. Бажаю не боятися ні спеки, ні морозів, завжди справлятися з роботою тільки на відмінно, вірити лише в добре, зустрічати на своєму шляху лише добрих людей та від кожної станції мрії завжди прибувати на станцію успіху та щастя!
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Вітаю всіх з Днем залізничника! Бажаю, щоб вам у житті ніколи не траплявся плацкартний вагон, а тільки Vip, щоб ваш поїзд мчав на всіх парах до мрії, а попутники траплялися веселі та цікаві!Открытки и картинки ко Дню железнодорожника Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября в Украине также отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. Перед ней молятся осемейном счастье и исцелении от недугов.
По материалам: pozdravok.ru.