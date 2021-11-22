День сына 2021! Трогательные открытки и поздравления

В понедельник, 21 ноября отмечается День сына, или День сыновей, – теплый семейный праздник, посвященный всем мужчинам в качестве сыновей, а также семьям, где есть сыновья.

Хотя этот день не имеет официального статуса, с каждым годом его популярность возрастает. Цель празднования – привлечение внимания к семейным ценностям и объединение близких людей. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с Днем сына в смс, открытках и видео.

Сьогодні свято незвичайне:

Привітаємо їх ми поскоріш –

Тих, у кого хлопчики в сім'ї

Із прекрасним днем, із Днем синів!

Видео дня

Нехай сини ростуть на радість,

Щоб був у домі спокій, затишок.

Хай забезпечать діти вашу старість

В оселю лише радість принесуть.

***

Зростають, дорослішають сини.

У них – наша радість та мрія.

Нехай буде життя для них світле,

Нехай хмар не буде ніколи.

Нехай знатимуть вони добро,

Нехай не зустрічається їм зло,

У душі їхніх буде чистота.

Нехай щастя дарує їм доля!

***

Поздравляем всех родителей мальчиков! Пусть наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

***

Вітаю зі святом, Днем синів! Бажаю, щоб ваші дітки, найрідніші та найулюбленіші, були істинно щасливі, успішні, здорові, красиві, талановиті та самостійні. Нехай ваші батьківські серця переповнюють гордість та любов! Щастя вашим сім'ям та достатку до будинку!

В День сыновей, родной сынок,

Тебе всех благ, добра желаю!

Пусть охраняет тебя Бог,

Пускай не будет счастью края!

Будь сильным, смелым, не хворай,

Осуществляй свои мечты!

Тебя люблю всем сердцем, знай,

Ведь всех дороже в мире ты!

***

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада

С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью

Был храним от зла и бед!

***

З Днем сина найособливішу людину, яка вкрала наше серце. Ми любимо тебе, синку, бо ти частина нас. Розправ свої крила і лети вільно, досліджуй життя, щоб і ми, батьки, побачили його твоїми очима. Назавжди збережи свою доброту, усмішку та гарне почуття гумору, свою безтурботність і всі ті якості, які ми любимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль показала редкое фото повзрослевшего сына. Мальчик учится в Лондоне.

По материалам: pozdravok.ru.