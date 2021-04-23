День психолога: яркие поздравления и открытки
В пятницу, 23 апреля, в Украине отмечается День психолога – относительно молодой праздник, не имеющий аналогов в мировом психологическом сообществе.
Несмотря на то, что и самой профессии – всего немногим более сотни лет, в настоящее время психологи-профессионалы широко востребованы в разных сферах общественной жизни: в образовании, армии, медицине, рекламе. К празднику украинских психологов OBOZREVATEL собрал яркие поздравления, видео, картинки и открытки.Поздравления с Днем психолога: смс, стихи и проза
Любові, добра та віри в диво,
Здоров'я в тілі та в душі,
Емоцій радісних побільше
І завжди бути на висоті!
Успіхів у житті та на роботі,
Комфорту вдома і тепла,
Щастя вселенського бажаю,
З Днем психолога вітаю!
***
Кому как не тебе
Души излить тревогу.
Послушать твой совет,
И обрести дорогу.
Пусть у тебя всегда
Находятся слова.
Пусть будут мысли чистыми,
И светлой голова.
С Днем психолога!
***
Хто підтримає та втішить,
Від печалі вас зцілить?
Вам психолог допоможе,
Полегшити страждання зможе
Лише цей спеціаліст -
Він душевний й красномовний,
Він приходить на підмогу,
Проганяє геть тривогу!
***
Работа психолога очень тонка и многогранна и требует большой отдачи и полного спокойствия! Поэтому в День психолога я желаю вам терпения, вдохновения и успехов!
***
З днем психолога! Вітаю чудового фахівця, здатного розібратися з проблемами в глибинах найзаплутаніших людських душ. Бажаю здоров'я, душевного спокою та рівноваги. Успішної професійної практики, щоб Ви змогли принести якомога більше допомоги людям.
***
Вітаю з професійним святом! Бажаю якомога більше радісних моментів у житті, розуміння, поваги від оточення та гідної оплати праці! Нехай у Вас буде все легко і просто!Картинки и открытки ко Дню психолога
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог Руслана Мороз рассказала о том, как "постковидный синдром" изменил поведение и привычки людей. Так, многие переболевшие украинцы признались, что болезнь сильно повлияла на их физическое и психологическое состояние.
По материалам: pozdravok.ru.