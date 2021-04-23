День психолога: яркие поздравления и открытки

В пятницу, 23 апреля, в Украине отмечается День психолога – относительно молодой праздник, не имеющий аналогов в мировом психологическом сообществе.

Несмотря на то, что и самой профессии – всего немногим более сотни лет, в настоящее время психологи-профессионалы широко востребованы в разных сферах общественной жизни: в образовании, армии, медицине, рекламе. К празднику украинских психологов OBOZREVATEL собрал яркие поздравления, видео, картинки и открытки.

Любові, добра та віри в диво,

Здоров'я в тілі та в душі,

Емоцій радісних побільше

І завжди бути на висоті!

Успіхів у житті та на роботі,

Комфорту вдома і тепла,

Щастя вселенського бажаю,

З Днем психолога вітаю!

***

Кому как не тебе

Души излить тревогу.

Послушать твой совет,

И обрести дорогу.

Пусть у тебя всегда

Находятся слова.

Пусть будут мысли чистыми,

И светлой голова.

С Днем психолога!

***

Хто підтримає та втішить,

Від печалі вас зцілить?

Вам психолог допоможе,

Полегшити страждання зможе

Лише цей спеціаліст -

Він душевний й красномовний,

Він приходить на підмогу,

Проганяє геть тривогу!

***

Работа психолога очень тонка и многогранна и требует большой отдачи и полного спокойствия! Поэтому в День психолога я желаю вам терпения, вдохновения и успехов!

***

З днем психолога! Вітаю чудового фахівця, здатного розібратися з проблемами в глибинах найзаплутаніших людських душ. Бажаю здоров'я, душевного спокою та рівноваги. Успішної професійної практики, щоб Ви змогли принести якомога більше допомоги людям.

***

Вітаю з професійним святом! Бажаю якомога більше радісних моментів у житті, розуміння, поваги від оточення та гідної оплати праці! Нехай у Вас буде все легко і просто!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог Руслана Мороз рассказала о том, как "постковидный синдром" изменил поведение и привычки людей. Так, многие переболевшие украинцы признались, что болезнь сильно повлияла на их физическое и психологическое состояние.

По материалам: pozdravok.ru.