День предпринимателя в Украине 2021: дата, история и поздравления с праздником

День предпринимателя в Украине отмечается в первое воскресенье сентября. В 2021 году он выпадает на 5-е число.

В этот день принято поздравлять представителей украинского предпринимательства; по всей стране проходят тематические мероприятия, выставки, концерты, форумы, торжественные приемы с награждениями и вручением знаков отличия. OBOZREVATEL рассказывает историю праздника и публикует оригинальные поздравления.

День предпринимателя в Украине был учрежден указом президента Леонида Кучмы № 1110/98 от 5 октября 1998 года. В документе отмечалась "роль предпринимательства" в проведении реформ и "его влияние на формирование, становление и развитие национальной экономики".

Видео дня

В настоящее время в Украине насчитывается более 1,5 миллиона зарегистрированных предпринимателей, которые обеспечивают страну самыми разными товарами и услугами.

З Днем підприємця

Сердечно вас вітаю,

І вигідних угод вам

Від душі бажаю.

***

Тех, кто создал свое дело,

Бизнес прибыльный открыл,

Мы сегодня поздравляем

И желаем много сил,

Знает пусть предприниматель,

Что мы ценим его труд,

Пусть клиентов будет много,

А проблемы все уйдут!

***

У День підприємця

Бажаю міцних зв'язків,

Удачі надзвичайної,

А конкурентів – дрібних!

І в банку щоб рахунки росли

Підвищеними темпами,

І наповнювалися дні твої

Щасливими моментами!

***

С Днем предпринимателя! Желаю успешного бизнеса, отличного дохода и получения радости от любимого дела! Пусть тебе всегда сопутствует удача и встречаются только хорошие люди! Всех благ тебе и процветания!

***

З Днем підприємця! Бажаю невичерпного потоку грошових надходжень, мінімізації витрат, лояльних партнерів, стабільного прибутку. Нехай справи процвітають, нові ідеї реалізуються, всі двері відкриваються, рішення знаходяться, а конкуренти дрімають. Розвитку і росту!

Читайте также OBOZREVATEL:

Знаете ли вы, чей портрет изображен на банкноте в 100 тысяч долларов?

Почему не получается сэкономить и что с этим делать: пять работающих лайфхаков

В Украине почти половина граждан готова отказаться от наличных денег – исследование.

По материалам: pozdravok.ru.