День предпринимателя в Украине 2021: дата, история и поздравления с праздником
День предпринимателя в Украине отмечается в первое воскресенье сентября. В 2021 году он выпадает на 5-е число.
В этот день принято поздравлять представителей украинского предпринимательства; по всей стране проходят тематические мероприятия, выставки, концерты, форумы, торжественные приемы с награждениями и вручением знаков отличия. OBOZREVATEL рассказывает историю праздника и публикует оригинальные поздравления.История Дня предпринимателя
День предпринимателя в Украине был учрежден указом президента Леонида Кучмы № 1110/98 от 5 октября 1998 года. В документе отмечалась "роль предпринимательства" в проведении реформ и "его влияние на формирование, становление и развитие национальной экономики".
В настоящее время в Украине насчитывается более 1,5 миллиона зарегистрированных предпринимателей, которые обеспечивают страну самыми разными товарами и услугами.
З Днем підприємця
Сердечно вас вітаю,
І вигідних угод вам
Від душі бажаю.
***
Тех, кто создал свое дело,
Бизнес прибыльный открыл,
Мы сегодня поздравляем
И желаем много сил,
Знает пусть предприниматель,
Что мы ценим его труд,
Пусть клиентов будет много,
А проблемы все уйдут!
***
У День підприємця
Бажаю міцних зв'язків,
Удачі надзвичайної,
А конкурентів – дрібних!
І в банку щоб рахунки росли
Підвищеними темпами,
І наповнювалися дні твої
Щасливими моментами!
***
С Днем предпринимателя! Желаю успешного бизнеса, отличного дохода и получения радости от любимого дела! Пусть тебе всегда сопутствует удача и встречаются только хорошие люди! Всех благ тебе и процветания!
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З Днем підприємця! Бажаю невичерпного потоку грошових надходжень, мінімізації витрат, лояльних партнерів, стабільного прибутку. Нехай справи процвітають, нові ідеї реалізуються, всі двері відкриваються, рішення знаходяться, а конкуренти дрімають. Розвитку і росту!Картинки и открытки ко Дню предпринимателя
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По материалам: pozdravok.ru.