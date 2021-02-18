Аваков показал первый из 20 французских катеров для украинских пограничников

Во Франции компания OCEA построила первый корпус одного из 20 скоростных патрульных катеров для украинской Государственной пограничной службы. По контракту пять из них будут построены в Николаеве.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков, сообщили на официальном сайте ведомства. Фото будущего катера министр опубликовал на своей странице в Twitter.

"Рад сообщить, что легкий надежный алюминиевый корпус для первого из новых скоростных патрульных катеров уже построен французской компанией OCEA для нашей Госпогранслужбы. По контракту с 20 судов 5 построят в Николаеве. Это реальные результаты совместной ураино-французской работы по укреплению защиты наших морских границ", – сказал Аваков.

Кроме того, министр назвал одним из важнейших совместных проектов Франции и Украины построение Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Частью вертолетов пользуются чрезвычайники и пограничники, остальными – Национальная гвардия и Национальная полиция. Он добавил, что в этом году МВД Украины получит еще 26 вертолетов Airbus.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит от США новые боевые катера. Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю в 2022-м.