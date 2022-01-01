День Ильи Муромца Киево-Печерского: кем был святой и что нельзя делать в праздник

В субботу, 1 января православные чтят память преподобного чудотворца Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского монастыря. Мощи этого святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Преподобного Илью Муромца часто отождествляют с героем народных сказаний. История святого и традиции праздника – далее в материале OBOZREVATEL.

Известно, что святой Илья Муромец по прозвищу Чоботок жил в 12 веке и был монахом Киево-Печерской обители. Достоверных сведений о нем до наших дней дошло крайне мало. То, что его жития нет в Киево-Печерском патерике, по мнению историков, говорит о том, монахом Илья Муромец был недолго.

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Предположительно, он принял постриг, когда игуменом был Поликарп Печерский. Упокоился в 1188 году и был погребен в пещерах лавры. За свои подвиги по защите православия и родной земли был причислен к лику святых.

В книге христианского историка Афанасия Кальфойского "Тератургима" упоминается богатырь Чоботок, мощи которого покоятся в Антониевой пещере.

Согласно современным религиозным источникам, Илья Муромец был дружинником Владимира Мономаха и славился необычайно силой и подвигами. В одном из боев с половцами он был тяжело ранен и по зову души решил стать монахом Киево-Печерского монастыря, дав обет никогда больше не брать оружие в руки. Однако, когда на обитель напал враг, взял в руки меч, чтобы защитить монастырь, и получил смертельное ранение. От него он и умер в 1188 году.

Православная церковь 1 января также чтит память святого мученика Вонифатия, который принял мученическую смерть в 290 году. Его мощи, которые прославились множеством чудес, исцелений и изгнаний бесов, покоятся в храме недалеко от Рима.

В старину 1 января пытались предугадать погоду в течение всего следующего год. Для этого чистили 12 луковиц, на каждую насыпали немного соли и оставляли на печи на ночь. На какой из них соль оказывалась влажной, такой по счету месяц и должен был быть дождливый.

Согласно народным приметам, 1 января не следует выносить мусор, тяжело работать, убирать, стирать, надевать старую одежду, конфликтовать. Желательно сходить на прогулку и посвятить время размышлениям о духовном.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на январь 2022 года. В этот период верующие отмечают ряд важных дат.