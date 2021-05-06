День Георгия Победоносца: что можно и что нельзя делать в Юрьев день 6 мая

В четверг, 6 мая, православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца – одного из известнейших христианских святых.

В народе праздник известен как Юрьев день, праздник Юрия, Юрий Весенний, Юрий Победитель. Этот день у наших предков символизировал наступление настоящего тепла, а сам святой Юрий считался покровителем животных. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как сказано в житии святого, Георгий Победоносец родился в 3 столетии в Каппадокии (территория современной Турции), в семье зажиточных христиан. Он был одним из тысяченачальников и любимцев императора Диоклетиана, который вошел в историю как жестокий гонитель христианства.

Когда начались преследования, Георгий, находясь в Никомидии, раздал все свое богатое имущество бедным, отпустил слуг и рабов и объявил себя христианином перед императором.

Расстроенный Диоклетиан тщетно просил своего любимого военачальника отречься от Христа. Увидев, что все его уговоры не приносят результатов, он приказал арестовать и пытать Георгия. Когда его толкали копьями по пути в темницу, одно из них сломалось чудесным образом, будто соломинка. А после одной из пыток явился ангел и все раны Георгия оказались исцелены.

Великомученика также бросали в яму с негашеной известью, ломали кости, давали яд, но после всех мучений святой восставал исцеленным. Он не отрекся от истинной веры и, более того, совершил несколько чудес (воскресил умершего и оживил павшего вола), чем многих обратил в христианство.

В итоге Георгия приговорили к казни. Во сне накануне исполнения приговора святому явился Иисус с золотым венцом на голове и поведал, что мученика ждет рай. Когда император еще раз предложил святому отречься от Христа, святой попросил отнести его в храм языческого бога Аполлона. Там он осенил себя и идола крестным знамением, от чего злой дух, обитавший в ней, объявил себя падшим ангелом, а все статуи рухнули.

Тогда жрецы в бешенстве набросились на Георгия, а жена Диоклетиана, святая Александра Римская, уверовавшая во Христа после произошедшего чуда, упала к ногам мученика и со слезами стала молить простить ее супруга. Тогда Диоклетиан приказал отсечь обоим головы. Мученическую кончину Георгий принял спокойно, с молитвой и улыбкой.

Святой Георгий (Юрий Победитель) у наших предков считался покровителем земледелия и скотоводства, поэтому праздник в честь святого всегда был в большом почете.

В народе говорили, что на Юрия "весна сходит на землю" – природа оживает, а роса в этот день наделена целебными свойствами. Последнюю старались собрать до рассвета: девушки умывались ею "на красоту", старшие люди смачивали голову, "чтоб не болела", а хозяйки кропили птицу, "чтобы плодилась".

Главным обрядом был выгон скота на Юрьеву росу – для "очищения животных от всего злого".

Также на Юрия совершался обход полей с общей молитвой за урожай.

В некоторых регионах девушки плели венки из зеленой ржи и освящали их в церкви. Такие венки надевали, чтоб не болела голова, а во время крестного хода в поле клали на хоругви – считалось, что это может поспособствовать получению хорошего урожая.

Согласно поверью, чтобы не были страшны никакие болезни, было здоровье, сила и урожай, детям нужно было покачаться по озимым посевам "на все четыре стороны".

В день Георгия Победоносца начинает петь соловей и впервые кует кукушка.

Кукушка закуковала на голый лес – к плохому году и для людей и для скота.

Если, впервые услышав кукушку, есть деньги в кармане – недостатка в них не будет целый год.

Девушки, услышав кукушку, спрашивали у нее о своем замужестве. Если кукушка больше не закукует и улетит – быть в этом году свадьбе. Если начнет куковать, то сколько раз "кукнет" – столько лет еще жить в родительском доме.

Расчесываться женщинам, стричься, брать в руки гребень и даже смотреть на него – волосы будут слабыми и станут выпадать.

Заниматься шерстью , носить одежду из нее и так же, как и на гребень, даже смотреть в ее сторону – иначе волки много овец утащат.

Обижать домашних животных.

Ругаться, спорить, конфликтовать, повышать голос на кого-либо.

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