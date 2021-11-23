День Георгия Победоносца 2021: как помолиться великомученику и что нельзя делать
Во вторник, 23 ноября православные верующие чтят память великомученика Георгия Победоносца. Этот день посвящен воспоминанию о жестоких пытках, которым святой подвергся за веру во Христа.
Георгий Победоносец – один из наиболее известных и почитаемых святых у христиан. OBOZREVATEL рассказывает, как отметить день его памяти и какую молитву читать великомученику.
Георгий Победоносец родился в 3 веке в Каппадокии (сейчас – Турция) в знатной семье христиан. Поступив в юности на воинскую службу, он благодаря своим уму, мужеству и силе стал одним из любимцев императора Диоклетиана и был назначен тысяченачальником.
Когда начались гонения на христиан, Георгий раздал все имущество бедным и объявил себя христианином. За веру святого бросили в тюрьму и повергли жесточайшим пыткам, в том числе колесованию (при котором приговоренному переламывали кости), однако все раны мученика чудом излечивались.
При виде чудесного исцеления Георгия многие язычники обратились в христианство, а статуи идолов в храме Аполлона сокрушились после того, как великомученик осенил их крестным знамением. В итоге Георгия обезглавили. Вместе с ним казнили супругу Диоклетиана, которая уверовала во Христа после случившегося чуда. За победу над муками и праведную жизнь святого называют Победоносцем.Что нельзя делать в День Георгия Победоносца
Согласно народным поверьям, в день памяти Георгия Победоносца нельзя играть свадьбу, отправляться в дорогу и в целом начинать новые дела – иначе им грозит провал.
Также считается, что нельзя никому давать вещи и деньги в долг – с ними якобы можно отдать свое счастье.
23 ноября верующие посещают богослужение, в храмах освящают хлеб и соль. После освящения хлебом угощают детей.
Великомученику Георгию Победоносцу молятся о помощи военным, а также о здоровье скота. Мужчины по имени Георгий в этот день празднуют день ангела – они также могут обратиться с просьбой к своему святому покровителю.Молитва великомученику Георгию Победоносцу
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