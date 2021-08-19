День фотографии 2021: открытки, смс и видео с поздравлениями

Всемирный день фотографии ежегодно празднуют 19 августа. Этот профессиональный праздник появился в 2009 году в Австралии, а его инициатором выступил местный фотограф Корске Ара.

Дата мероприятия была выбрана неслучайно – именно в этот день 1839 года правительство Франции официально объявило о покупке патента на дагерротип – ранний прототип фотографии. Автором изобретения был химик Луи Жак Манде Дагер (1787-1851).

К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, открыток и видео.

На світ дивлячись

Крізь об'єктив,

Ти ловиш мить щасливу,

Миттєвість зупинити

Видео дня

Фотографу під силу.

Нехай світ позує тобі,

Всі грані відкриваючи,

У День фотографії вдалих

Знімків я бажаю.

***

В день фотографии желаем

Фотографам всем вдохновенья,

А их моделям и клиентам –

Фотогеничности, терпенья,

Пусть кадров будет классных много,

И техника пусть не подводит,

Пусть каждый мастер нужный ракурс

И освещение находит!

***

С днем фотографии сегодня

Хочу поздравить я тебя,

Храни всегда с любовью снимки

В альбоме толстом у себя.

Пусть улыбаются с картинок

Тебе родные и друзья,

Пусть светлыми лишь только фото

Удача пишется твоя.

***

Вітаю з Днем фотографії та бажаю, щоб життя твоє складалося з яскравих фрагментів, щасливих елементів, веселих випадків, щирих посмішок, чудесних емоцій та прекрасних днів, які в будь-який момент можна закарбувати, і через будь-який час милуватися їхньою красою.

***

С Днем фотографии! Желаю, чтобы в жизни всегда была возможность сохранить самые чудесные, веселые, счастливые, волшебные и замечательные моменты на снимках, которые в любое время смогут согреть душу и наполнить сердце ярким светом и добрыми воспоминаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий вспомнил ночь принятия украинской Конституции и показал уникальные фото. Заседание парламента длилось почти сутки, однако в сети практически не было снимков исторического события.

По материалам: pozdravok.ru.