День фотографии 2021: открытки, смс и видео с поздравлениями
Всемирный день фотографии ежегодно празднуют 19 августа. Этот профессиональный праздник появился в 2009 году в Австралии, а его инициатором выступил местный фотограф Корске Ара.
Дата мероприятия была выбрана неслучайно – именно в этот день 1839 года правительство Франции официально объявило о покупке патента на дагерротип – ранний прототип фотографии. Автором изобретения был химик Луи Жак Манде Дагер (1787-1851).
К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, открыток и видео.Поздравления с Днем фотографии в стихах и прозе
На світ дивлячись
Крізь об'єктив,
Ти ловиш мить щасливу,
Миттєвість зупинити
Фотографу під силу.
Нехай світ позує тобі,
Всі грані відкриваючи,
У День фотографії вдалих
Знімків я бажаю.
***
В день фотографии желаем
Фотографам всем вдохновенья,
А их моделям и клиентам –
Фотогеничности, терпенья,
Пусть кадров будет классных много,
И техника пусть не подводит,
Пусть каждый мастер нужный ракурс
И освещение находит!
***
С днем фотографии сегодня
Хочу поздравить я тебя,
Храни всегда с любовью снимки
В альбоме толстом у себя.
Пусть улыбаются с картинок
Тебе родные и друзья,
Пусть светлыми лишь только фото
Удача пишется твоя.
***
Вітаю з Днем фотографії та бажаю, щоб життя твоє складалося з яскравих фрагментів, щасливих елементів, веселих випадків, щирих посмішок, чудесних емоцій та прекрасних днів, які в будь-який момент можна закарбувати, і через будь-який час милуватися їхньою красою.
***
С Днем фотографии! Желаю, чтобы в жизни всегда была возможность сохранить самые чудесные, веселые, счастливые, волшебные и замечательные моменты на снимках, которые в любое время смогут согреть душу и наполнить сердце ярким светом и добрыми воспоминаниями.Картинки и открытки ко Дню фотографии
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий вспомнил ночь принятия украинской Конституции и показал уникальные фото. Заседание парламента длилось почти сутки, однако в сети практически не было снимков исторического события.
По материалам: pozdravok.ru.