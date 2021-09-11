День физкультуры и спорта Украины 2021: дата, поздравления, видео и открытки

День физической культуры и спорта в Украине ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. В 2021 году эта дата приходится на 11 сентября.

Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука N 340/94 от 29 июня 1994 года. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений с Днем физкультурника.

Усіх спортсменів я вітаю,

Бажаю більше результатів, сил.

Щоб вас противники боялись,

Щоб кожен свій рекорд побив.

Нехай здоров'я ніби – шар металу,

Перед хворобою твердо встоїть.

Щоб серце ваше тріщини не дало,

Видео дня

Щоб щасливо могли ви жити.

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День физической культуры

Отмечает вся страна,

Бодрости желаю духа,

И здоровья вам сполна.

Будет время пусть для спорта,

Мышцы пусть всегда горят,

А активные занятия

Силу, стойкость вам сулят.

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День фізичної культури,

В Україні відзначаємо,

Всім спортсменам багато щастя,

І успіхів ми бажаємо.

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В День физической культуры и спорта Украины пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!

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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю сили і розуму, здоров'я і впевненості, оптимізму та бадьорості, свободи вибору й твердості характеру. Бажаю активних рухів по життю: і в роботі, і на відпочинку, і навіть у танцях в капцях вдома.

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По материалам: pozdravok.ru.