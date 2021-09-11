День физкультуры и спорта Украины 2021: дата, поздравления, видео и открытки
День физической культуры и спорта в Украине ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. В 2021 году эта дата приходится на 11 сентября.
Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука N 340/94 от 29 июня 1994 года. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений с Днем физкультурника.Поздравления с Днем физкультуры и спорта в стихах и прозе
Усіх спортсменів я вітаю,
Бажаю більше результатів, сил.
Щоб вас противники боялись,
Щоб кожен свій рекорд побив.
Нехай здоров'я ніби – шар металу,
Перед хворобою твердо встоїть.
Щоб серце ваше тріщини не дало,
Щоб щасливо могли ви жити.
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День физической культуры
Отмечает вся страна,
Бодрости желаю духа,
И здоровья вам сполна.
Будет время пусть для спорта,
Мышцы пусть всегда горят,
А активные занятия
Силу, стойкость вам сулят.
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День фізичної культури,
В Україні відзначаємо,
Всім спортсменам багато щастя,
І успіхів ми бажаємо.
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В День физической культуры и спорта Украины пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!
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Вітаю з Днем фізичної культури та спорту України. Бажаю сили і розуму, здоров'я і впевненості, оптимізму та бадьорості, свободи вибору й твердості характеру. Бажаю активних рухів по життю: і в роботі, і на відпочинку, і навіть у танцях в капцях вдома.Картинки и открытки в День физкультурника
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре общественного здоровья Украины рассказали, как "оторвать" ребенка от смартфона и приучить любить спорт. Упражнения помогают снизить раздражительность и тревожность, придают уверенность в себе и способствуют социальной интеграции.
По материалам: pozdravok.ru.