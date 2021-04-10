День братьев и сестер: открытки и поздравления с праздником
В воскресенье, 10 апреля, отмечается День братьев и сестер. Наиболее популярен этот праздник в Великобритании, Канаде, Индии, Европе, а в США имеет статус национального (National Siblings Day). Инициатором праздника в 1997 году стала американка Клаудия Эварт – она решила учредить его в память о своих родных брате и сестре, которых потеряла в раннем возрасте. Дата мероприятия – 10 апреля – является днем рождения сестры Эварт.
В этот день принято говорить теплые слова родным, дарить подарки и собираться за семейным застольем. К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.
Поздравления с Днем братьев и сестер: смс, стихи и проза
В день сестер и братьев
Крепких всем объятий,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.
***
Я вас вітаю
З Днем сестер і братів,
Любові, добра і миру
Вам побажаю.
Щоб жили завжди дружно
І не знали сварок,
Адже нікого рідніше немає
Братів і сестер.
Бажаю, щоб завжди ми
Пліч-о-пліч стояли,
Силу крові, роду
Любов'ю зміцнювали.
***
Мой самый близкий человек,
Пусть в судьбе твоей навек
Все сложится удачно,
Решатся все задачи!
Крепкого здоровья, смеха,
Денег, радости, успеха.
Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!
***
Вітаю з Днем братів і сестер! Бажаю, щоб наші брати і сестри, по відношенню до нас, а ми, по відношенню до них, були справжніми, а не формальними, близькими та рідними людьми!
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В этот день хочу пожелать тебе быть лучшим братом/сестрой в этом мире, дарить свое добро, любовь, сострадание и невероятную поддержку каждый день, никогда не ощущать одиночество и знай, что у тебя есть надежное плечо несмотря ни на что.
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У цей прекрасний день я щиро вітаю з чудовим святом – днем братів і сестер, і бажаю гарного настрою і нових зустрічей з найближчими і дорогими людьми – сестрами і братами, щоб кожна мить у колі сім'ї приносила радість і наповнювала серце теплом і турботою.
Картинки и открытки ко Дню братьев и сестер
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатель и мотивационный спикер из США Джек Кэнфилд назвал список "опасных" слов и выражений, которые отпугивают "удачу".
По материалам: pozdravok.ru.