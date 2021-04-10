День братьев и сестер: открытки и поздравления с праздником

В воскресенье, 10 апреля, отмечается День братьев и сестер. Наиболее популярен этот праздник в Великобритании, Канаде, Индии, Европе, а в США имеет статус национального (National Siblings Day). Инициатором праздника в 1997 году стала американка Клаудия Эварт – она решила учредить его в память о своих родных брате и сестре, которых потеряла в раннем возрасте. Дата мероприятия – 10 апреля – является днем рождения сестры Эварт.

В этот день принято говорить теплые слова родным, дарить подарки и собираться за семейным застольем. К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.

Поздравления с Днем братьев и сестер: смс, стихи и проза

В день сестер и братьев

Крепких всем объятий,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

***

Я вас вітаю

З Днем сестер і братів,

Любові, добра і миру

Вам побажаю.

Щоб жили завжди дружно

І не знали сварок,

Адже нікого рідніше немає

Братів і сестер.

Бажаю, щоб завжди ми

Пліч-о-пліч стояли,

Силу крові, роду

Любов'ю зміцнювали.

***

Мой самый близкий человек,

Пусть в судьбе твоей навек

Все сложится удачно,

Решатся все задачи!

Крепкого здоровья, смеха,

Денег, радости, успеха.

Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!

***

Вітаю з Днем братів і сестер! Бажаю, щоб наші брати і сестри, по відношенню до нас, а ми, по відношенню до них, були справжніми, а не формальними, близькими та рідними людьми!

***

В этот день хочу пожелать тебе быть лучшим братом/сестрой в этом мире, дарить свое добро, любовь, сострадание и невероятную поддержку каждый день, никогда не ощущать одиночество и знай, что у тебя есть надежное плечо несмотря ни на что.

***

У цей прекрасний день я щиро вітаю з чудовим святом – днем братів і сестер, і бажаю гарного настрою і нових зустрічей з найближчими і дорогими людьми – сестрами і братами, щоб кожна мить у колі сім'ї приносила радість і наповнювала серце теплом і турботою.

Картинки и открытки ко Дню братьев и сестер

День братьев и сестер kray-kp.org.ua

Открытка в День братьев и сестер konsulmir.com

С Днем братьев и сестер facedobra.com

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатель и мотивационный спикер из США Джек Кэнфилд назвал список "опасных" слов и выражений, которые отпугивают "удачу".

По материалам: pozdravok.ru.