Названы опасные слова, которые отпугивают удачу

Успех в жизни зависит не только от социального статуса, таланта и удачного стечения обстоятельств, но и от лексикона человека. Поэтому такие слова, как "не могу", "плохо" и другие, которые все произносят в повседневной жизни, могут "программировать" на поражение.

Американский писатель и мотивационный спикер Джек Кэнфилд назвал список "опасных" выражений. Он также объяснил, почему рекомендует их не употреблять. Об этом сообщает издание Forbes.

Фраза "не могу", по словам Кэнфилда, самая вредоносная из всех, что вы проговариваете в течение дня. Она означает, что нет ни одного шанса осуществить желаемое.

"Не торопитесь называть какую-то из своих целей недостижимой. Она, может, просто-напросто не нужна вам на нынешнем этапе жизни или, вероятно, путь к ней наполнен многими препятствиями и требует от вас смелости, упрямства. Но эта цель уж точно не может быть недостижимой", – порекомендовал он.

Эти слова вы наверняка употребляете в самых разных обстоятельствах. Например, говорите "Нужно купить новое пальто". Как отметил мотивационный спикер, произнося данную фразу, вы просто обманываете собственный мозг, а он из-за этого теряет силы.

"Без чего вам точно не обойтись, так это без кислорода, воды и еды. Все это вам действительно нужно, все это – потребности. Остальное – это желания", – отметил Кэнфилд.

Когда речь идет о повседневной жизни, воспринимать все происходящее через черно-белый фильтр глупо. Вешая на какое-то обстоятельство ярлык "плохое", вы сами себе создаете лишние трудности и теряете шанс выяснить, какую выгоду можно извлечь из этого "плохого".

Кэнфилд отметил, что в этих словах всегда отражена вероятность неудачи. Поэтому их также следует убрать из своего лексикона.

"К примеру, если вы скажете себе, что попробуете продержаться на какой-то системе питания столько-то дней или постараетесь прочесть книгу, то ваше подсознание настроится на неудачный исход. У вас случится либо приступ обжорства, либо лень и сонливость не позволят осилить нужное количество страниц", – подытожил мотивационный спикер.

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