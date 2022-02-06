День бармена 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки

Ежегодно 6 февраля отмечается Международный день бармена. В этот день христианская церковь чтит память святого Аманда, которого считают покровителем виноделов, рестораторов и барменов.

В Украине праздник стали масштабно отмечать начиная с 2008 года. В этот день проходит различные тематические конкурсы, розыгрыши, соревнования барменов и дегустации. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, пожеланий, картинок и открыток.

Я побажаю всім барменам

Не поступатися спортсменам.

Потрібна і спритність їм, і сила,

Щоб віскі розливать з текілою.

Клієнтів щедрих та веселих,

Видео дня

Друзів знаходити нових.

А далі, пізно чи рано,

Стати власником ресторану.

***

С Днем бармена тебя поздравить

Я от души сейчас хочу,

Коктейль любой, смешение вкусов

Тебе пусть будут по плечу.

***

Життя бажаєм, як вино,

Веселого й грайливою.

Хай щастя буде, як в кіно,

Привабливим й красивим.

Щоб в День бармена ти почув,

В кишенях шелест чайових.

Щоб збулись мрії всі твої,

І став власником бару ти.

***

Поздравляю с Днем бармена. Крепкого здоровья, горячей любви, яркой жизни, зажигательного настроения!

***

Вітаю з Міжнародним днем бармена. Бажаю почуватися богом за барною стійкою та бути щасливчиком по життю. Нехай кожен день буде яскравим та смачним коктейлем з таких інгредієнтів як удача, щастя, радість та любов. Бажаю особистих досягнень у барменській творчості, багато клієнтів, цікавого спілкування та достатку в житті!

***

З Міжнародним днем бармена. Бажаю життя зі смачних та яскравих коктейлів щастя, радості, веселощів та кохання. Нехай на роботі завжди все виходить, клієнти посміхаються, напої ллються рікою, а настрій залишається чудовим. Удачі та позитиву!

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