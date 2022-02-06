День бармена 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки
Ежегодно 6 февраля отмечается Международный день бармена. В этот день христианская церковь чтит память святого Аманда, которого считают покровителем виноделов, рестораторов и барменов.
В Украине праздник стали масштабно отмечать начиная с 2008 года. В этот день проходит различные тематические конкурсы, розыгрыши, соревнования барменов и дегустации. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, пожеланий, картинок и открыток.Поздравления с Днем бармена в стихах и прозе
Я побажаю всім барменам
Не поступатися спортсменам.
Потрібна і спритність їм, і сила,
Щоб віскі розливать з текілою.
Клієнтів щедрих та веселих,
Друзів знаходити нових.
А далі, пізно чи рано,
Стати власником ресторану.
***
С Днем бармена тебя поздравить
Я от души сейчас хочу,
Коктейль любой, смешение вкусов
Тебе пусть будут по плечу.
***
Життя бажаєм, як вино,
Веселого й грайливою.
Хай щастя буде, як в кіно,
Привабливим й красивим.
Щоб в День бармена ти почув,
В кишенях шелест чайових.
Щоб збулись мрії всі твої,
І став власником бару ти.
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Поздравляю с Днем бармена. Крепкого здоровья, горячей любви, яркой жизни, зажигательного настроения!
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Вітаю з Міжнародним днем бармена. Бажаю почуватися богом за барною стійкою та бути щасливчиком по життю. Нехай кожен день буде яскравим та смачним коктейлем з таких інгредієнтів як удача, щастя, радість та любов. Бажаю особистих досягнень у барменській творчості, багато клієнтів, цікавого спілкування та достатку в житті!
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З Міжнародним днем бармена. Бажаю життя зі смачних та яскравих коктейлів щастя, радості, веселощів та кохання. Нехай на роботі завжди все виходить, клієнти посміхаються, напої ллються рікою, а настрій залишається чудовим. Удачі та позитиву!Картинки и открытки ко Дню бармена
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