День апостола Иакова 2021: как отметить и что нельзя делать в праздник

В пятницу, 5 ноября, православные в Украине чтят память Иакова Младшего – апостола от семидесяти, "брата Господнего по плоти". В народе эта дата известна под названием День Якова.

Наши предки устраивали последние проводы осени и заготавливали дрова на зиму. Подробнее о традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

По одной из версий, святой Иаков был двоюродным братом Иисуса Христа; этим самым он отождествляется с апостолом от двенадцати Иаковом Алфеевым. По другой версии, Иаков был сыном Иосифа, рожденным до его обручения с Девой Марией (супруг Марии был вдовцом и имел несколько детей от первого брака). Согласно Евангелиям от Марка и от Иоанна братья Иисуса не признавали Его Мессией во время Его служения.

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По преданию, апостол Иаков уверовал во Христа после воскресения Спасителя; он почитается как первый епископ Иерусалима. В течение 30 лет святой проповедовал и совершал церковные службы. Около 62 года иудеи сбросили его с крыла храма и побили камнями.

В день памяти святого апостола Иакова стоит посетить церковь и помолиться, попросив о прощении грехов. В народе Иаков считался заступником паломников, а также мужской работы, которую полагалось выполнять в этот день.

На Якова люди окончательно провожали осень, заготавливали дрова и другие запасы на зиму. "На Якова – никакого тепла", – говорили в народе. Обращали внимание на листья дуба: если не все опали – к долгой зиме и поздней весне.

Конфликтовать, злословить, осуждать, желать зла кому-либо.

Согласно поверьям, 4 ноября нельзя также лениться, ручаться за постороннего человека, оставаться быть должным. По примете, если парень не отдаст долги до Якова – в будущем году не женится.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на ноябрь 2021 года. В конце осени православные украинцы отмечают ряд важных дат.