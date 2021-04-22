День ангела Вадима: открытки и поздравления с именинами

В четверг, 22 апреля, мужчины по имени Вадим отмечают свои именины. В этот день православная церковь чтит память их святого покровителя – преподобномученика, архимандрита Вадима Персидского, жившего в IV веке.

OBOZREVATEL к празднику собрал яркие поздравления с днем ангела в стихах и прозе, видео, картинки и открытки.

С именинами тебя, Вадим,

Будь всегда в отличной форме, полон сил,

Пусть мечты твои сбываются,

Пусть судьба тебе улыбается.

Пусть дорога жизни будет долгой и красивой,

Пусть друзья надежные окружают,

Пусть путь твой освещает звезда счастливая,

Пусть добрый ангел тебя оберегает.

***

День ангела сьогодні в тебе, Вадиме,

Від щирого серця прийми привітання,

Будь завжди непереможним,

Нехай відмінним буде настрій.

Нехай щастить тобі у всьому, завжди,

Нехай часто прилітає щастя птах,

Нехай буде дивовижною твоя доля,

Нехай удача в двері твої стукає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Вадима,

Прийми привітання!

***

Вадим, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

***

Вітаю тебе з днем ангела, Вадиме. Нехай кожен крок веде до успіху, а кожен день приносить задоволення і радість. Бажаю тобі здоров'я і ентузіазму, а також взаємного кохання, доброї удачі і високого достатку.

***

Вадим, с днем ангела! Желаю, чтобы благородство, сила духа и мужество всегда пульсировали у тебя в крови. Чтобы любые идеи претворялись в жизнь, радуя и принося удовольствие. Будь здоров, активен и жизнерадостен!

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.