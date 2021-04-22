День ангела Вадима: открытки и поздравления с именинами
В четверг, 22 апреля, мужчины по имени Вадим отмечают свои именины. В этот день православная церковь чтит память их святого покровителя – преподобномученика, архимандрита Вадима Персидского, жившего в IV веке.
OBOZREVATEL к празднику собрал яркие поздравления с днем ангела в стихах и прозе, видео, картинки и открытки.
С именинами тебя, Вадим,
Будь всегда в отличной форме, полон сил,
Пусть мечты твои сбываются,
Пусть судьба тебе улыбается.
Пусть дорога жизни будет долгой и красивой,
Пусть друзья надежные окружают,
Пусть путь твой освещает звезда счастливая,
Пусть добрый ангел тебя оберегает.
***
День ангела сьогодні в тебе, Вадиме,
Від щирого серця прийми привітання,
Будь завжди непереможним,
Нехай відмінним буде настрій.
Нехай щастить тобі у всьому, завжди,
Нехай часто прилітає щастя птах,
Нехай буде дивовижною твоя доля,
Нехай удача в двері твої стукає.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Вадима,
Прийми привітання!
***
Вадим, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови.
***
Вітаю тебе з днем ангела, Вадиме. Нехай кожен крок веде до успіху, а кожен день приносить задоволення і радість. Бажаю тобі здоров'я і ентузіазму, а також взаємного кохання, доброї удачі і високого достатку.
***
Вадим, с днем ангела! Желаю, чтобы благородство, сила духа и мужество всегда пульсировали у тебя в крови. Чтобы любые идеи претворялись в жизнь, радуя и принося удовольствие. Будь здоров, активен и жизнерадостен!Картинки и открытки ко дню ангела Вадима
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.