День ангела Софии: поздравления и открытки к празднику
В четверг, 1 апреля, женщины по имени София отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память праведной Софии, княгини Слуцкой – святой, жившей в 16-17 веках.
София – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "мудрость", "наука". К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.
Стихи, смс и проза в день ангела Софии
Вітаю з днем ангела, Софія,
Нехай тебе бережуть небеса.
Нехай тебе чекають удачі великі,
І бувають в житті чудеса.
Будь здоровою, кохай, посміхайся,
Дефіциту не відчувай ні у чому.
З настроєм завжди прокидайся,
Будь прекраснішою й світлішою з кожним днем.
***
Желаем Софии счастья,
Любви и радости, и страсти!
Желаем успеха и везения,
Пусть не терзают сомнения!
Пусть будет радость и удача,
Решаются все трудные задачи,
Деньги будут и благополучие,
Впечатления – самые лучшие!
***
З днем ангела Софію,
Щиро я вітаю,
Бути щасливою й коханою
Я завжди тобі бажаю.
***
Щастя нескінченного,
Оптимізму вічного,
фантастичних ідей
І чудесних ясних днів
Я бажаю дівчинці моїй.
З днем ангела!
***
София, искренне поздравляю тебя с днем ангела. Желаю бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много счастья! Украшай своей улыбкой каждый день!
***
Дорога наша Софійко, з днем ангела! Завжди залишайся такою ж доброю, чуйною, відкритою дівчиною, яка підкорює оточуючих своєю вродженою мудрістю і даром чути серця людей. Нехай твоя безпомилкова здатність розбиратися в людях ніколи не підведе і навколо тебе будуть тільки добрі, чесні та надійні друзі. Нехай твоя чарівність і легкість зробить твоє життя такий же світлим і радісним, як твоя посмішка. Бажаємо тобі величезного кохання й такого ж неосяжного щастя.
Картинки и открытки ко дню ангела Софии
Видео ко дню ангела Софии
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По материалам: pozdravok.ru.