День ангела Романа 2021: лучшие открытки и картинки с поздравлениями

Мужчины по имени Роман в среду, 1 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя мученика Романа, диакона Кесарийской церкви, пострадавшего за веру во Христа в начале четвертого века.

Роман – имя латинского происхождения, которое имеет значение "римлянин". К именинам Романа OBOZREVATEL публикует стихи, смс, открытки и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Нехай тобі сонце яскравіше засяє,

Нехай у всьому допоможуть небеса,

З днем іменин тебе я, Ромо, вітаю,

Нехай дитячою радістю очі блищать.

Добра бажаю, нехай від ангела дарунки

Тобі проллються, наче дощ грибний,

Нехай буде життя чудовим та яскравим,

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Й охоронець твій буде поряд завжди.

***

День ангела пусть принесет тебе удачу,

Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

***

В день іменин тобі бажаю, Ромо,

Хай Бог пошле тобі спокій й благодать,

На небесах твоїх нехай не буде грому,

Нужди та бідності сто років тобі не знати.

Бажаю тобі, Ромо, ніколи не здаватися,

Адже щоб цілей своїх у житті досягати,

Чоловікові треба, як кулак, зібратися,

І бій достойний усім проблемам дати.

***

Роман, поздравляю с днем твоего ангела! Счастья тебе в личной жизни и профессиональной деятельности. Чтобы друзья были верные, а любовь, как звезда, вдохновляла на новые успехи и добрые дела. Желаю всегда принимать правильные решения и делать правильный выбор во всем! Здоровья, достатка и стабильности!

***

З днем ангела вітаємо тебе, Романе, й бажаємо всіх благ! Найсвітліших перспектив, великих можливостей, сміливих вчинків та чоловічої відваги. Нехай у житті знайдеться справжнє кохання і втілюються всі твої задуми та мрії! Миру твоєму дому!

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По материалам: pozdravik.ru.