День ангела Романа 2021: лучшие открытки и картинки с поздравлениями
Мужчины по имени Роман в среду, 1 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя мученика Романа, диакона Кесарийской церкви, пострадавшего за веру во Христа в начале четвертого века.
Роман – имя латинского происхождения, которое имеет значение "римлянин". К именинам Романа OBOZREVATEL публикует стихи, смс, открытки и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с днем ангела Романа в стихах и прозе
Нехай тобі сонце яскравіше засяє,
Нехай у всьому допоможуть небеса,
З днем іменин тебе я, Ромо, вітаю,
Нехай дитячою радістю очі блищать.
Добра бажаю, нехай від ангела дарунки
Тобі проллються, наче дощ грибний,
Нехай буде життя чудовим та яскравим,
Й охоронець твій буде поряд завжди.
***
День ангела пусть принесет тебе удачу,
Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.
***
В день іменин тобі бажаю, Ромо,
Хай Бог пошле тобі спокій й благодать,
На небесах твоїх нехай не буде грому,
Нужди та бідності сто років тобі не знати.
Бажаю тобі, Ромо, ніколи не здаватися,
Адже щоб цілей своїх у житті досягати,
Чоловікові треба, як кулак, зібратися,
І бій достойний усім проблемам дати.
***
Роман, поздравляю с днем твоего ангела! Счастья тебе в личной жизни и профессиональной деятельности. Чтобы друзья были верные, а любовь, как звезда, вдохновляла на новые успехи и добрые дела. Желаю всегда принимать правильные решения и делать правильный выбор во всем! Здоровья, достатка и стабильности!
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З днем ангела вітаємо тебе, Романе, й бажаємо всіх благ! Найсвітліших перспектив, великих можливостей, сміливих вчинків та чоловічої відваги. Нехай у житті знайдеться справжнє кохання і втілюються всі твої задуми та мрії! Миру твоєму дому!Картинки и открытки ко дню ангела Романа
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По материалам: pozdravik.ru.