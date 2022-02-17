День ангела Николая 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

Анна Паскевич
Жизнь
3 минуты
2,0 т.
День ангела Николая 2022
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Мужчины по имени Николай 17 февраля отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – преподобного Николая Студита, жившего в 9 веке.

Николай – имя греческого происхождения, которое имеет значение "победитель народов" или "любимец толпы". К именинам Николая OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, открытках, картинках и видео.

Поздравления с днем ангела Николая в стихах и прозе

У День ангела Миколая

Від душі вам забажаю,

Нехай святий своєю силою

Вас вберігає й захищає,

Нехай не буде в житті зла,

Щастя вам, кохання та тепла!

***

Николай, пусть твой ангел тебя защищает,

Видео дня

В пути охраняет, от бед заслоняет,

Согревает всегда заботой, любовью

И дарит удачу, успех и здоровье!

***

З днем ангела Миколая

Щиро я тебе вітаю!

Бажаю радості й добра,

Миру, щастя та тепла!

Миколай хай принесе

Багато радісних турбот!

Хай здоров'я не підводить,

А удача поряд ходить!

***

С днем ангела, Николай! Мира, добра, уюта вашему дому. В твои именины желаеми тебе здоровья, процветания тебе и твоим близким. Пусть твой ангел бережет тебя от всего плохого, подарит радость и поселит любовь, мир и благодать в сердце!

***

Вітаю з днем ангела, Миколаю! Хай частіше в житті трапляються дива, а ти ніколи не втрачай у них віри! Хай настрій завжди буде святковим. Хай твоє життя буде щасливим. Добра, радості, світлих надій, щирого кохання! Нехай святий Миколай подарує міцне здоров'я, достаток, мир та душевне тепло!

Открытки и картинки ко дню ангела Николая
Открытка в день ангела Николая
Картинка в день ангела Николая
Пожелания и поздравления в день ангела Николая
Видео ко дню ангела Николая

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных христианских праздников на февраль 2022 года. В последний месяц зимы верующие Украины празднуют несколько значимых дат.

УкраинаПраздникивидеоцерковьрелигия